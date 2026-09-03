Πολιτική

Υπερθέαμα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο με drone για τα 52α γενέθλια υπό τους ήχους της Carmina Burana

Λίγο μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας για τα 52 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη 1974, ο ουρανός του Ηρακλείου έγινε «ΠΑΣΟΚ»
Υπερθέαμα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο με drone για τα 52α γενέθλια υπό τους ήχους της Carmina Burana
Drone σχηματίζει τον «πράσινο ήλιο» του ΠΑΣΟΚ στον ουρανό του Ηρακλείου στις 3 Σεπτέμβρη 2026 / πηγή φωτογραφίας cretalive.gr
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Μια … θεαματική έκπληξη περίμενε όλους όσοι συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026) στην επετειακή, πανελλαδικού χαρακτήρα, γιορτή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, οι διοργανωτές της εκδήλωσης στο Ηράκλειο κάλεσαν τον κόσμο να παραμείνει στις θέσεις του και να σηκώσει το βλέμμα στον ουρανό.

Τότε ξεκίνησε ένα θεαματικό drone show υπό τους ήχους διασκευής της εμβληματικής συλλογής Carmina Burana, η σύνθεση της οποίας δεν λείπει – όπως είναι γνωστό – από τις συγκεντρώσεις του Κινήματος.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα με τον Νίκο Γωνιανάκη να τραγουδά τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ.

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