Παύλος Μαρινάκης: Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία

«Η παραβατικότητα κυρίως σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε από εξωπανεπιστημιακούς είτε από κάποιους φοιτητές, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να τους αντιμετωπίσει» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 το πρωί της Τετάρτης (13.5.26), για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, σε πανεπιστήμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια πολίτη, καθηγητή ή φοιτητή, τότε η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει παραπάνω», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για τα επεισόδια σε ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι εικόνες αυτές είναι θλιβερές και προσωπικά ως απόφοιτος δημόσιου Πανεπιστημίου είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχω πάρει την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνω και εγώ ένα βήμα μπροστά και να ασχοληθώ με την πολιτική. Αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό, ούτε θέλω ποτέ να γίνω. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο σε ένα πεδίο μεμονωμένα. Εγώ ούτε θα σας κάνω το μαύρο – άσπρο ή το άσπρο – μαύρο ούτε θα μηδενίσω. Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, με τεράστιες ευθύνες συνολικά του πολιτικού συστήματος, κυρίως της άλλης πλευράς, αλλά και της δικής μας πολιτικής όχθης, η Κυβέρνηση αυτή είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Δεν θα πω άλματα, όπως έχει κάνει σε άλλους τομείς, αλλά έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Γιατί έχει σημασία για να μην μηδενίσουμε. Είμαστε η Κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας. Θυμίζω ότι όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ήταν απέναντι σε αυτή την αλλαγή του 2019. Και επί τη βάσει αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκκενώσεις καταλήψεων ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και είναι πλέον πραγματικότητα. Δηλαδή με το που πάει να γίνει μία κατάληψη παράνομη, χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία, επαναφέρει τον χώρο, τον δίνει πίσω στους φοιτητές και στους καθηγητές και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές πέραν των ποινικών -και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή- είτε σε ακαδημαϊκούς καθηγητές δηλαδή, Ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο δεν έκανε καλά τη δουλειά του, πέραν των ποινικών ευθυνών, είτε σε έχοντες τη φοιτητική ιδιότητα, πειθαρχικές διώξεις και αυτή είναι μια δεύτερη πολύ μεγάλη αλλαγή», υπογράμμισε.

«Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε ως προς την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν μια νομοθέτηση της πρώτης τετραετίας, πολύ καλών προθέσεων, η οποία θεωρώ ότι δεν προχώρησε, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μερικές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε να σκοτώσουν, ένας άνθρωπος που πάει να χτυπήσει στο κεφάλι έναν συνάνθρωπό του, ουσιαστικά έχει ανθρωποκτόνο δόλο. Ή όταν στα υπόγεια πανεπιστημίων, όπως έχει συμβεί στην ΑΣΟΕΕ και στο Μετσόβιο, βρίσκεις μολότοφ ή ναρκωτικά, εκεί μιλάμε για βαρύ έγκλημα. Δεν μιλάμε για μία ήπια παραβατικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει μία άοπλη αστυνομία, όπως είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Οπότε για εμένα το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα, πρόληψης. Τι εννοώ; Κάμερες. Κάμερες δηλαδή να υπάρχει εικόνα. Είναι αυτό που λέμε αντίστοιχα για τις πυρκαγιές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το drone το οποίο πλέον υπάρχει. Γιατί επεμβαίνει η πολιτική προστασία σε τρία λεπτά αντί για επτά λεπτά. Αυτά τα 4 λεπτά μπορεί να σώσουν ένα δάσος ή μια περιοχή. Αντίστοιχα εδώ, επειδή πλέον έχουμε επέμβαση της αστυνομίας, έχουμε συλλήψεις, έχουμε προσαγωγές, έχουμε δικογραφίες. Το τι κάνει στη συνέχεια η Δικαιοσύνη είναι μια άλλη κουβέντα. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα και θα σας πω ότι έχει γίνει γιατί έχω πάρει ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, είναι τις κάμερες, τα τουρνικέ», επισήμανε.

«Γίνεται για παράδειγμα μια εξαιρετική δουλειά στις εστίες από το υπουργείο Παιδείας και κυρίως από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, την κυρία Ροκοφύλλου και όλη την υπόλοιπη διοίκηση. Πολλές φορές αυτή η δουλειά με τις νέες εστίες, οι οποίες υπάρχουν με τις ανακαινίσεις, μιλάμε τώρα, ήταν ντροπή η εικόνα. Πολλές φορές μπαίνουν κάποιοι διάφοροι οι οποίοι και τα ρημάζουν όλα αυτά. Παράδειγμα άλλο: Πόσα πανεπιστήμια έχουν ανακαινιστεί. Τι έχει κάνει το Παιδείας; Ήμασταν στο μείον. Δεν είμαστε στο μηδέν. Για να πάμε εκεί που πρέπει -άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και τον Αντιπρύτανη που βγάλατε που ούτε μηδένισε, ούτε πανηγύρισε ο άνθρωπος, προφανώς ακόμα υπάρχουν πολλά θλιβερά φαινόμενα. Τι έκανε το Παιδείας; Το Παιδείας ζήτησε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 σχέδια ασφαλείας από όλα τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα με κυρώσεις αν δεν τα κατέθεταν, τα κατέθεσαν όλα και αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με το ΚΕΜΕΑ που είναι φορέας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όλα αυτά γίνονται σε τελική μορφή, ούτως ώστε εντός του 2026 να έχουμε την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, ούτως ώστε πλέον να έχουμε καλύτερη εικόνα και στην πρόληψη. Επαναλαμβάνω, για να μην αποφύγω την ουσία. Η παραβατικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε από εξωπανεπιστημιακούς, είτε από φοιτητές ή «ημιπιτσιρικάδες», όπως είχαν ειπωθεί στο παρελθόν, που είναι ακόμα φοιτητές, αν και πλέον διαγράφονται από μια ηλικία και μετά, με κάποιες προϋποθέσεις, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο και είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας. Γιατί δεν μπορεί μια άοπλη αστυνομία να αντιμετωπίσει αυτούς τους εγκληματίες», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για εμένα, όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια πολίτη, φοιτητή, καθηγητή, με όλες αυτές τις ψευτο-ευαισθησίες της αριστεράς και της υποτιθέμενης προόδου, η ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει παραπάνω», τόνισε.

«Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε χώρας»

Σχετικά με το θαλάσσιο drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε χώρας, εν προκειμένου της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας».

«Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, της Ουκρανίας, που είναι και η ευρωπαϊκή θέση είναι σταθερή αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν η στάση της Ελλάδας αλλάξει απέναντι στην Τουρκία σε περίπτωση που ψηφιστεί από το τουρκικό κοινοβούλιο και γίνει νόμος, η αντίληψή της περί «Γαλάζιας Πατρίδας», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «είμαστε σε αναμονή», ωστόσο τόνισε ότι μία τέτοια κίνηση είναι για εσωτερική κατανάλωση, «δεν παράγει κανέναν έννομο αποτέλεσμα, ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».