Ο Ηλίας Κασιδιάρης ξεκαθαρίζει ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχει σε νέο κόμμα, χωρίς να είναι επικεφαλής του

Την πρόθεσή του να επιστρέψει ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις και να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές μέσω νέου κόμματος επανέλαβε με δήλωσή του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα είναι πρόεδρος ή επικεφαλής πολιτικού σχηματισμού.

Ο πρώην βουλευτής και ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 13 ετών για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, αναφέρει ότι, μετά την αποφυλάκισή του, θα δώσει «δυναμικό παρών» και στις επόμενες εκλογές, συμμετέχοντας ενεργά σε νέο κόμμα, χωρίς ωστόσο να αναλάβει ρόλο προέδρου, γενικού γραμματέα ή ιδρυτή.

Το πρώην ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής εκτιμά ότι θα αποφυλακιστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, όταν –όπως αναφέρει– συμπληρώνει τα 5/5 της δευτεροβάθμιας ποινής του.

Στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι διατηρεί «πλήρη πολιτικά δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι», επικαλούμενος εκκρεμή αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι συμμετείχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 ως επικεφαλής παράταξης στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρει ότι, λόγω των τροπολογιών που ψηφίστηκαν το 2023 και θέτουν κωλύματα σε κομματικούς σχηματισμούς, δεν σκοπεύει να πολιτευθεί ως «επικεφαλής ή πρόεδρος ή γενικός γραμματέας ή ιδρυτής κόμματος».

«Θα δώσω δυναμικό παρών στις πολιτικές εξελίξεις συμμετέχοντας ενεργά σε έναν νέο κομματικό σχηματισμό», σημειώνει, προσθέτοντας ότι θα επανέλθει «στην πρώτη γραμμή» με βάση, όπως λέει, τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του.

Η δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη

«Σας ενημερώνω ότι στις 06/05/26 ανακοίνωσα δημοσίως τη βούλησή μου να επανέλθω στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας αμέσως μετά την αποφυλάκισή μου.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 συμπληρώνω τα 5/5 της δευτεροβάθμιας ποινής που μου επεβλήθη και αποφυλακίζομαι οριστικά.

Το ποινικό μου μητρώο παραμένει λευκό καθότι εκκρεμεί η αναίρεσή μου ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ως εκ τούτου διατηρώ ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Ακόμα και ως κρατούμενος των φυλακών συμμετείχα κανονικά στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 και εξελέγην ως επικεφαλής παράταξης στο Δήμο Αθηναίων με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών.

Επειδή οι ψηφισθείσες φωτογραφικές τροπολογίες της περιόδου 2023 θέτουν κωλύματα σε κομματικούς σχηματισμούς, δηλώνω πως δεν σκοπεύω να πολιτευτώ ως επικεφαλής ή πρόεδρος ή γενικός γραμματέας ή ιδρυτής κόμματος, κοκ.

Εν τούτοις, θα δώσω δυναμικό παρών στις πολιτικές εξελίξεις συμμετέχοντας ενεργά σε έναν νέο κομματικό σχηματισμό και θα επανέλθω στην πρώτη γραμμή των πολιτικών εξελίξεων με βάση τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου.

Με εκτίμηση, Ηλίας Κασιδιάρης»