Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο (12.08.2025).

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες» τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Και κατέληξε: «Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Η επίμαχη ανάρτηση αφορούσε κινητοποίηση για την Παλαιστίνη, στην οποία αναφερόταν ότι η Κυριακή 10 Αυγούστου είναι ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη με κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 σημεία της Ελλάδας με αίτημα «να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα».