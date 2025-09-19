Υπουργείο Εξωτερικών για παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα»

Κλιμακώνει την επιθετικότητά της η Ρωσία απέναντι σε χώρες του ΝΑΤΟ. Μετά τις παραβιάσεις σε Πολωνία και Ρουμανία, την Παρασκευή (19.09.2025) ακολούθησε η Εσθονία. Έντονη ήταν η καταδίκη της ρωσικής συμπεριφοράς από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Με ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, το Υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι κάθε παραβίαση των κρατικών συνόρων, όπως συνέβη στην Εσθονία συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη.

Η Αθήνα εξέφρασε, παράλληλα, πλήρη αλληλεγγύη προς τους Εσθονούς εταίρους μας.

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με τους Εσθονούς εταίρους μας».

Greece unequivocally condemns today’s violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 19, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, σημαίνοντας συναγερμό.

Έτσι, μετά την Πολωνία και τη Ρουμανία, η χώρα αυτή της Βαλτικής έγινε το τρίτο κράτος – μέλος του NATO όπου η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο του, αυτή τη φορά όχι με drones, αλλά με τα πανίσχυρα MiG-31.