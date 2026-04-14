Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς BBC: Τα καταγγελλόμενα περιστατικά έγιναν επί υπηρεσιακής το 2023 – Προστατεύουμε τα σύνορα με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα

Το δημοσίευμα του BBC αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η αστυνομία στην Ελλάδα στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσει βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία»
Απάντηση στο άρθρο του BBC το οποίο παρουσιάζει καταγγελίες περί μισθοφόρων που απωθούσαν πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνικά σύνορα προς την Τουρκία, δίνουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, οι καταγγελίες που δημοσιεύονται στο BBC και αφορούν τα χερσαία σύνορα της χώρας, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023. Υπενθυμίζουν ακόμα ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση.

«Η πάγια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ξεκάθαρη: η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», αναφέρουν στελέχη του υπουργείου για να προσθέσουν ότι:

«Αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Και καταλήγουν: «Υπενθυμίζεται ότι, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων».

Το δημοσίευμα του BBC αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η αστυνομία στην Ελλάδα στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσει βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία. Έχουμε δει εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας στα οποία οι φρουροί περιγράφουν πώς η στρατολόγηση των λεγόμενων μισθοφόρων διατάχθηκε και επιβλέπεται από ανώτερους αξιωματικούς. Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν ισχυρισμούς για βιαιότητα, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι μετανάστες γδύθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και ακόμη και δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση. Έχει υποστηριχθεί ότι μισθοφόροι απασχολούνται ανεπίσημα στα σύνορα τουλάχιστον από το 2020. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε στο BBC ότι «αγνοεί εντελώς» τους ισχυρισμούς για χρήση μεταναστών για επαναπροωθήσεις, ενώ οι αρχές της χώρας δεν έχουν απαντήσει στα γραπτά λεπτομερή αιτήματά μας για σχολιασμό. Οι επαναπροωθήσεις – που αναγκάζουν τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο να περάσουν τα σύνορα χωρίς τη δέουσα διαδικασία – θεωρούνται γενικά παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

