Ζωή Κωνσταντοπούλου από το μπλόκο της Νίκαιας: «Οι αγρότες δεν ενέδωσαν στην κοροϊδία του πρωθυπουργού»

«Το ίδιο έλεγαν και στους γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών: "δεν έχετε αιτήματα", το ίδιο λένε και στους αγρότες»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας

Στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την Κυριακή (14.12.2025), για να στηρίξει τους αγρότες, μιλώντας ευθέως για «κοροϊδία του πρωθυπουργού» απέναντί τους. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι η στάση του κ. Μητσοτάκη επιχειρεί να απονομιμοποιήσει και να ποινικοποιήσει τις κινητοποιήσεις τους.

Από το σημείο των μπλόκων των αγροτών στη Νίκαια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε προσχηματική την πρόσκληση για διάλογο, ενώ έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής της το ζήτημα των χαρακτηρισμών περί «εγκληματικής οργάνωσης».

«Έρχομαι σήμερα σε μια κρίσιμη μέρα για να στηρίξω πραγματικά τους αγρότες. Πήραν μια δύσκολη αλλά αξιοπρεπή απόφαση: να μην ενδώσουν στην κοροϊδία του πρωθυπουργού, που τους είπε “σας περιμένω στο γραφείο μου”, αφού πρώτα τους έδειραν, αφού τους έριξαν χημικά, αφού τους κορόιδεψαν, αφού τους έλεγαν ότι δεν έχουν αιτήματα. Το ίδιο έλεγαν και στους γονείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών: “δεν έχετε αιτήματα”. Το ίδιο λένε και στους αγρότες: “δεν ξέρουμε ποια είναι τα αιτήματά σας, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποί σας, αλλά ανοίγω το γραφείο μου να έρθει όποιος θέλει”», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα είπε, ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει υιοθετήσει τα αιτήματα των αγροτών εδώ και πάρα πολύ καιρό, σημειώνοντας πως αποτελούν κομμάτι του προγράμματός του κόμματος.

«Τα αιτήματά τους αφορούν την αξιοπρέπεια των αγροτών, την επιβίωσή τους, τις οικογένειές τους και το κοινωνικό τους έργο, την κοινωνική τους προσφορά. Γιατί, όπως λένε οι ίδιοι οι αγρότες στα μπλόκα και στις διαδηλώσεις: χωρίς εμάς, τι θα φας; Σε αυτούς τους ανθρώπους βασιζόμαστε για να επιβιώσουμε και οφείλουμε να τους στηρίξουμε», είπε μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, επίσης, ότι οι αγωνιζόμενοι αγρότες δεν είναι «εγκληματική οργάνωση», σημειώνοντας πως «εγκληματική οργάνωση είναι η κυβέρνηση, είναι εκείνοι που υπέθαλψαν τους κακοποιούς και που σήμερα αρνούνται να τους συλλάβουν, ακριβώς επειδή βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία μαζί τους».

Παράλληλα, σημείωσε πως οι αγωνιζόμενοι αγρότες αξίζουν τη στήριξη της Πολιτείας, σημειώνοντας πως «δεν την έχουν, ενώ την ίδια ώρα άλλοι κολυμπάνε στο χρήμα: οι μαφιόζοι, οι κακοποιοί, οι «φραπέδες», οι «χασάπηδες», και οι «Μαγειρίες» που έχουν θησαυρίσει, αποκομίζοντας αμύθητα ποσά».

Μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε πως «οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, οι άνθρωποι αυτοί, όπως βλέπετε, δεν έχουν έρθει εδώ με Porsche, αλλά έχουν έρθει με τα εργαλεία της δουλειάς τους-γιατί τα τρακτέρ είναι τα εργαλεία της δουλειάς τους».

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε τους αγρότες και εξέφρασε την πεποίθησή της για την έκβαση του αγώνα τους: «Εκπέμπουν μήνυμα αγωνιστικότητας, μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, μήνυμα έμπρακτης διεκδίκησης. Δεν σκύβουν το κεφάλι, όπως θέλει αυτή η κυβέρνηση. Ατενίζουν το μέλλον με αγωνιστικότητα και με δουλειά. Οι αγρότες μας είναι σκληρά εργαζόμενοι και είμαι απολύτως βέβαιη ότι στο τέλος αυτός ο αγώνας θα είναι νικηφόρος», είπε.

