Ζωή Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI

Σκληρά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του Ιθάκη που κυκλοφόρησε σήμερα (24/11/25).

«Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην  προδοσία», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ιθάκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας.

«Το να ξεπουλήσεις τρένα και σιδηροδρόμους κ. Τσίπρα είναι κορυφαία πράξη προδοσίας», πρόσθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Δύο αρκούντως δηκτικές αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τις οποίες έκανε κατά την ομιλία της στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

Οικτρά μετανιωμένος εμφανίζεται στο βιβλίο του και για την επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Αλέξης Τσίπρας. «Η διαχείρισή της ήταν από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου. Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει την θέση της προέδρου  της βουλής σε μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα ανανέωσης και μαχητικότητας».  

«Όταν την καλούσα να συζητήσουμε ρεαλιστικές εναλλακτικές για την περίπτωση της πληρους ρήξης με τους εταίρους εκείνη μου απαντούσε με μια αφοπλιστική αοριστία: «Να πάμε στον ΟΗΕ». Κι όταν σχεδόν απελπισμένος την ρωτούσα: «Κι αν πάμε τι ακριβώς θα αλλάξει; Δεν θα έχουν ήδη καταρρεύσει τα δημόσια ταμεία και οι τράπεζες;» εκείνη επανερχόταν σχεδόν πεισματικά: «το χρέος είναι επονείδιστο. Στον ΟΗΕ πρέπει να απευθυνθούμε».

Επίσης, στο βιβλίο κατηγορεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι καθυστερούσε πολύ τις διαδικασίες ως πρόεδρος της Βουλής για να μην περνούν τα μέτρα που ζητούσαν οι δανειστές. 

