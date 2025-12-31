Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στην Στοκχόλμη για αλλαγή χρόνου: Οι αναρτήσεις τους

Μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες μοιράστηκαν και οι δύο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καθώς και μια selfie, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά στο χιονισμένο τοπίο της σουηδικής πρωτεύουσας
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης

Όλες τις φήμες περί χωρισμού έχουν διαψεύσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο σύντροφός της, Διαμαντής Καραναστάσης, οι οποίοι φαίνεται πως είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ.

Το ζευγάρι, όπως αποκάλυψε μέσω social media, είναι εκτός Ελλάδας για την αλλαγή του χρόνου. Διαμαντής Καραναστάσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, επέλεξαν την Στοκχόλμη της Σουηδίας, έναν άκρως χειμερινό προορισμό, για να υποδεχτούν το 2026.

Μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες μοιράστηκαν και οι δύο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καθώς και μια selfie, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά στο χιονισμένο τοπίο της σουηδικής πρωτεύουσας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, ανέβασε και μια δική της φωτογραφία, αποχαιρετώντας το 2025, στην οποία είναι χαμογελαστή και φοράει σκούφο, λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας που έχει η Στοκχόλμη.

«Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες, για την Αλήθεια, την Αγάπη, τους αγώνες, τις δυσκολίες, τις μάχες, τις νίκες, τη δημιουργία, την Ανθρωπιά και για την Ελπίδα με την οποία μπαίνουμε στη Νέα Χρονιά», έγραψε στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zoe Konstantopoulou (@zoekonstant)

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Υπενθυμίζεται ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης παραιτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», έχοντας διατελέσει βασικό στέλεχος και υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμματος, και επέστρεψε στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Ψόφιες μύγες».

Η αποχώρησή του σηματοδότησε το τέλος μιας πορείας στην πολιτική, ενώ η «Πλεύση Ελευθερίας» εξέφρασε τη θλίψη της, με την πρόεδρο να τον αποθεώνει.

Αφορμή να «φουντώσουν» οι φήμες περί χωρισμού και από σύντροφοι αποτέλεσε αυτή η απόφαση του ηθοποιού, πράγμα που τόσο ο ίδιος όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν διαψεύσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
149
111
104
90
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Ανδρουλάκης: «Για τη χώρα μας, το 2026, είναι η χρονιά που τελειώνουν οι αυταπάτες»
«Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης, που στηρίζεται στο ήθος, την αξιοκρατία και τον έμπρακτο σεβασμό, για να ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης» λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Κουτσούμπας άκουσαν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα – Τα μηνύματά τους για το 2026
Στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ άκουσε τα κάλαντα ο Ανδρουλάκης, στον Περισσό απόλαυσε τα κάλαντα από την χορωδία της ΚΝΕ ο Κουτσούμπας και στην Θεσσαλονίκη στα γραφεία τους ΣΥΡΙΖΑ στη Θέρμη βρέθηκε ο Φάμελλος
Kάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά
Newsit logo
Newsit logo