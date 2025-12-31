Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στην Στοκχόλμη για αλλαγή χρόνου: Οι αναρτήσεις τους

Όλες τις φήμες περί χωρισμού έχουν διαψεύσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο σύντροφός της, Διαμαντής Καραναστάσης, οι οποίοι φαίνεται πως είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ.

Το ζευγάρι, όπως αποκάλυψε μέσω social media, είναι εκτός Ελλάδας για την αλλαγή του χρόνου. Διαμαντής Καραναστάσης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, επέλεξαν την Στοκχόλμη της Σουηδίας, έναν άκρως χειμερινό προορισμό, για να υποδεχτούν το 2026.

Μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες μοιράστηκαν και οι δύο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καθώς και μια selfie, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά στο χιονισμένο τοπίο της σουηδικής πρωτεύουσας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, ανέβασε και μια δική της φωτογραφία, αποχαιρετώντας το 2025, στην οποία είναι χαμογελαστή και φοράει σκούφο, λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας που έχει η Στοκχόλμη.

«Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες, για την Αλήθεια, την Αγάπη, τους αγώνες, τις δυσκολίες, τις μάχες, τις νίκες, τη δημιουργία, την Ανθρωπιά και για την Ελπίδα με την οποία μπαίνουμε στη Νέα Χρονιά», έγραψε στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης παραιτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», έχοντας διατελέσει βασικό στέλεχος και υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμματος, και επέστρεψε στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Ψόφιες μύγες».

Η αποχώρησή του σηματοδότησε το τέλος μιας πορείας στην πολιτική, ενώ η «Πλεύση Ελευθερίας» εξέφρασε τη θλίψη της, με την πρόεδρο να τον αποθεώνει.

Αφορμή να «φουντώσουν» οι φήμες περί χωρισμού και από σύντροφοι αποτέλεσε αυτή η απόφαση του ηθοποιού, πράγμα που τόσο ο ίδιος όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν διαψεύσει.