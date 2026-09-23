Ζωή Κωνσταντοπούλου: Νέα άρση ασυλίας για δυο υποθέσεις – Όχι για Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη

Με ευρεία πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για δύο διαφορετικές δικογραφίες.

Αντίθετα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου της οποία η ασυλία αίρεται για δυο υποθέσεις, απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

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Για την πρώτη δικογραφία που αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με μηνυτήρια αναφορά αστυνομικού στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, η Ολομέλεια ψήφισε με 191 ψήφους υπέρ, 76 κατά και 8 «παρών».

Η δεύτερη άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία αφορά μήνυση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη, για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου, εγκρίθηκε με 190 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 39 «παρών».

Αντίθετα, με 151 ψήφους κατά, 121 υπέρ και 1 «παρών», απορρίφθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη.

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Η δικογραφία αφορά μήνυση δικηγόρου για την αξιόποινη πράξη της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, με ζημία που φέρεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, σχετικά με πτυχίο που είχε καταθέσει ο κ. Λαζαρίδης κατά την παλαιότερη πρόσληψή του ως επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας.

Με 151 ψήφους κατά και 122 υπέρ απορρίφθηκε επίσης η άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη.

Η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε μετά τις αναφορές του προέδρου των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη, σχετικά με φερόμενη ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Οι καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη μηνυτήρια αναφορά του αστυνομικού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ ότι έχει αποφασίσει «με βιομηχανικό τρόπο την παραγωγή ψευδομηνύσεων» σε βάρος της.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι μηνύσεις εναντίον της «μεθοδεύονται με παρακρατικό τρόπο» και ότι είναι «εκπορευόμενες και συνδεδεμένες με το παρακράτος που έχει εγκαταστήσει η ΝΔ».

Παράλληλα, επέκρινε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη θετική γνωμοδότηση που έδωσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας σχετικά με την υπόθεση.

Αναφερόμενη στη μήνυση του αστυνομικού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρόκειται για «πολλοστό κατώτερο αστυνομικό που μηνύει πολιτικό αρχηγό, προφανέστατα με εντολή και “πλάτες” του συστήματος».

Χαρακτήρισε τη μήνυση «μήνυση εκφοβισμού (SLAPP)», υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι να την «απενεργοποιήσει» από την άσκηση των καθηκόντων της ως πολιτικού αρχηγού και βουλευτή, αλλά και ως συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη Λάρισα, τον Μάρτιο του 2026 φέρεται να την ακολουθούσε και να παρακολουθούσε συνομιλίες της με άλλους συνηγόρους, χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν την ιδιότητά του και ενώ φορούσε πολιτικά. Όπως είπε, το περιστατικό συνέβη παρουσία διερχόμενου εισαγγελικού λειτουργού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «αστεία» την προσπάθεια, όπως είπε, ποινικοποίησης της αντίδρασής της σε αυτή την «παρακρατικού τύπου παρακολούθηση».

Η δεύτερη δικογραφία

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη άρση ασυλίας, η οποία προέκυψε από τη μήνυση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι πρόκειται για «μήνυση ενός επίορκου δικαστικού που ενεργεί κατά εντολή και σε διαπλοκή με την κυβέρνηση».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο κ. Σεβαστίδης βρίσκεται σε «συνεννόηση» με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουστόλαμπρο, τον οποίο συνέδεσε πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.Η ίδια υποστήριξε ότι η μήνυση δεν στρέφεται μόνο εναντίον της, αλλά και κατά του πατέρα της, Νίκου Κωνσταντόπουλου, τον οποίο χαρακτήρισε «52 χρόνια στη μαχόμενη δικηγορία και αγωνιστή της Δημοκρατίας απέναντι στη Χούντα».

Παράλληλα, επέκρινε εκ νέου το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη στάση του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, λέγοντας ότι «τείνει χείρα βοηθείας στη ΝΔ για το παρακράτος της ΝΔ» και ότι η στάση του είναι «κατάπτυστη».

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «ανθρωπάριο» τον κ. Σεβαστίδη και αμφισβήτησε τη στήριξή του στις εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, υποστηρίζοντας ότι «ούτε το 30% των ψήφων δεν έχει λάβει».

Επίσης, υποστήριξε ότι υπάρχει διαπλοκή του κ. Σεβαστίδη με την κυβέρνηση, επικαλούμενη υπόθεση μετάταξης συγγενικού προσώπου της οικογένειάς του στις Βρυξέλλες, με μισθό 183.325 ευρώ.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζιος, απάντησε στις επικρίσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «ο ελληνικός λαός είναι εκείνος που κρίνει και όχι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τη στάση και τις τοποθετήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του».

Υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και συνολικά στα εισαγγελικά αιτήματα βασίζονται σε μια «αξιακή» θέση, με «συνέπεια» και «συνέχεια».

Όπως ανέφερε, το κόμμα ακολουθεί την αρχή ότι, όταν μια υπόθεση δεν συνδέεται με τη βουλευτική δραστηριότητα, πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πολίτες, «χωρίς διακρίσεις».

Ο κ. Μάντζιος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ακολουθήσει την ίδια θέση και όταν τα αιτήματα αφορούν βουλευτές του, ακόμη και σε μηνύσεις που έχουν κατατεθεί σε βάρος τους από καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής.

«Εμείς αυτή τη θέση αρχής τη λέμε συνέπεια και όχι κατάπτυστη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει να πορεύεται με την ίδια λογική.

Η θέση της Νίκης

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπύρος Τσιρώνης, γνωστοποίησε ότι θα καταψηφίσει και τις δύο άρσεις ασυλίας που αφορούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι στις συγκεκριμένες υποθέσεις «διαφαίνεται προφανέστατα πολιτική δίωξη».

Οι υποθέσεις Λαζαρίδη και Αυγενάκη

Οι βουλευτές της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη συζήτηση των αντίστοιχων αιτημάτων άρσης ασυλίας τους στην Ολομέλεια, δεν τοποθετήθηκαν προφορικά και κατέθεσαν υπομνήματα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατηγόρησαν τους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι, με την ψήφο τους, «συγκαλύπτουν» τους βουλευτές της ΝΔ.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Υποστήριξε ότι η ΝΔ «δεν δίστασε ποτέ να ψηφίσει την άρση ασυλίας βουλευτών της», παραπέμποντας στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την υπόθεση Λαζαρίδη, ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι αφορά γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν ο κ. Λαζαρίδης δεν ήταν βουλευτής. Παράλληλα, απέδωσε πολιτική σκοπιμότητα στη μήνυση σε βάρος του και τη χαρακτήρισε «αβάσιμη», αμφισβητώντας ακόμη και το ποσό της φερόμενης ζημίας.

Σε ό,τι αφορά τη δικογραφία του Λευτέρη Αυγενάκη, ο κ. Καιρίδης ανέφερε ότι, όπως είχε προτείνει και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, το ζήτημα της βασιμότητας ή μη του φερόμενου αδικήματος θα μπορούσε να εξεταστεί από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, πρόταση που, όπως υποστήριξε, απέρριψε η αντιπολίτευση.