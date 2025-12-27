«Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»: Συνεχίζεται με επιτυχία στο θέατρο Ήβη

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-σύμβολο, του Νίκου Ξυλούρη, σε μία μοναδική παράσταση.

Πρόκειται για μία υψηλών αξιώσεων παραγωγή, για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη η οποία φιλοξενείται στο θέατρο ΗΒΗ. Η παράσταση φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη, ενώ το κείμενο είναι της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη και βασίζεται σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλείτο ο Ψαρονίκος, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια βιωματική εμπειρία, που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση.

Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της

Κατοχής, μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη, σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ερμηνευμένα από σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής (οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα).

Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Στη σκηνή του Θεάτρου ΗΒΗ, θα αναβιώσουν και προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής και άλλοι.

Συντελεστές

Κείμενο: Ζαχαρένια Πετράκη

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σύμβουλος δραματουργίας: Ουρανία Ξυλούρη

Ενορχηστρώσεις/Μουσική διδασκαλία: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Μουσική επιμέλεια κρητικού προγράμματος: Ross Daly

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες/Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Φωνητική διδασκαλία: Γιάννης Μαθές

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδου

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελισάβετ Κανέλλη

Video Artist: Βικτώρια Βελλοπούλου