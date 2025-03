Όσκαρ 2025: Το φαβορί Αντριέν Μπρόντι, ο νεότατος Τιμοτέ Σαλαμέ και η πρώτη του Σεμπάστιαν Σταν – Όσα ξέρουμε για τους 5 διεκδικητές του Α’ Ανδρικού Ρόλου

Στο The Brutalist o Μπρόντι υποδύεται έναν Ούγγρο Εβραίο επιζών του Ολοκαυτώματος και αρχιτέκτονα ο οποίος κυνηγάει το αμερικανικό όνειρο, μεταναστεύοντας στις ΗΠΑ από την Ουγγαρία.

«Το να βρεις έναν πρωταγωνιστή όπως αυτός ο χαρακτήρας και μια ταινία που είναι τόσο δημιουργική και καλλιτεχνική και επίκαιρη είναι μεγάλη πρόκληση. Και χρειάζεται μια ταινία αυτού του μεγέθους για να έχει τη δυνατότητα να γίνει δεκτή με αυτόν τον τρόπο, και αισθάνομαι πολύ ευλογημένος και συγκινημένος που συμμετείχα σε αυτό», δήλωσε ο ηθοποιός στην εκπομπή »Good Morning America» τον Ιανουάριο.

Η ταινία και ειδικότερα ο ρόλος του Μπρόντι αντιμετώπισαν κάποιες έντονες επικρίσεις για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις ερμηνείες των Άντριεν Μπρόντι και Φελίσιτι Τζόουνς στην ουγγρική γλώσσα. Ο μοντέρ της ταινίας, Ντάβιντ Γιάντσο, σε δηλώσεις του στο RedShark News, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε AI για τη βελτίωση της προφοράς των δύο ηθοποιών στα ουγγρικά, ώστε να ακούγεται πιο αυθεντική.

«Ως φυσικός ομιλητής των ουγγρικών, γνωρίζω ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες γλώσσες για να μάθει κανείς να προφέρει», ανέφερε. Ο ίδιος εξήγησε ότι συγκεκριμένοι ήχοι που δυσκολεύουν τους αγγλόφωνους οδήγησαν στην απόφαση να αξιοποιηθεί η τεχνολογία.

Ο σκηνοθέτης Μπρέιντι Κορμπέ απάντησε, λέγοντας σε δήλωσή του στο «Good Morning America» ότι οι ρόλοι των ηθοποιών είναι «εντελώς δικοί τους» και ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα φωνήεντα και γράμματα στον ουγγρικό διάλογο για λόγους ακρίβειας.

«Δούλεψαν επί μήνες με την προπονήτρια διαλέκτων Tanera Marshall για να βελτιώσουν την προφορά τους. Η καινοτόμος τεχνική ομιλίας Respeecher χρησιμοποιήθηκε μόνο στην επεξεργασία των διαλόγων στην ουγγρική γλώσσα, ειδικά για να βελτιώσει ορισμένα φωνήεντα και γράμματα για λόγους ακρίβειας. Δεν έγινε καμία αλλαγή στην αγγλική γλώσσα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Αυτή ήταν μια χειροκίνητη διαδικασία, που έγινε από την ομάδα ήχου και τους ομιλητές μας στο post-production. Ο στόχος ήταν να διατηρηθεί η αυθεντικότητα των παραστάσεων του Adrian και της Felicity σε άλλη γλώσσα, να μην αντικατασταθούν ή να αντικατασταθούν, και να γίνει με απόλυτο σεβασμό για την τέχνη»

Το «The Brutalist» έχει συνολικά 10 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ.

Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι υποψήφιος για Α' Ανδρικό Ρόλο για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στην ταινία «A Complete Unknown». Ο νεαρός ηθοποιός εντυπωσίασε το κοινό με την εκπληκτική του μεταμόρφωση στον θρυλικό μουσικό, αποτυπώνοντας τη δυναμική του Ντίλαν στη νεανική του ηλικία.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Σαλαμέ είναι υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού, αφού έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για τον ρόλο του ως Elio στο «Call Me by Your Name» του 2017.

Ο Σαλαμέ μίλησε για την πρόκληση που ήταν να υποδυθεί έναν τέτοιο εμβληματικό χαρακτήρα, όπως ο Μπομπ Ντίλαν, δηλώνοντας πως ήταν «πολύ τρομακτικό».

«Οι άνθρωποι όταν σέβονται και αγαπούν ένα σύμβολο του πολιτισμού, όπως ο Μπομπ Ντίλαν, γίνονται εξαιρετικά προστατευτικοί, γιατί δεν θέλουν να δουν έναν νεαρό άσχετο να τα κάνει θάλασσα», δήλωσε ο Σαλαμέ. «Ήταν εκφοβιστικό, αλλά αν μπορώ να μιλήσω με υπερβολική αυτοπεποίθηση, το δικαιώσαμε».

Ο 29χρονος ηθοποιός τιμήθηκε με το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στα φετινά SAG Awards κι αν τις περισσότερες φορές οι ηθοποιοί προτιμούν την ταπεινοφροσύνη όταν καλούνται να παραδώσουν ευχαριστήριο λόγο για κάποια νίκη τους, ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποφάσισε να είναι ξεκάθαρος στην ομιλία του στα φετινά SAG Awards.

Μετά την απρόσμενη νίκη του στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «A Complete Unknown» - όπου ο Άντριεν Μπρόντι του «The Brutalist» αποτελούσε αδιαμφισβήτητο φαβορί - ο Τιμοτέ Σαλαμέ δε δίστασε να δηλώσει πως έχει στόχο την κορυφή:

«Ξέρω πως βρισκόμαστε σε μία υποκειμενική βιομηχανία» δήλωσε ο ηθοποιός, «αλλά η αλήθεια είναι πως κυνηγώ τη σπουδαιότητα. Ξέρω πως ο περισσότερος κόσμος δε μιλάει συνήθως έτσι, αλλά θέλω να γίνω ένας από τους σπουδαίους. Εμπνέομαι από τους σπουδαίους. Εμπνέομαι από τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και τον Μάρλον Μπράντο και την Βαιόλα Ντέιβις, όπως εμπνέομαι και από τον Μάικλ Τζόρνταν ή τον Μάικλ Φέλπς. Θέλω να βρίσκομαι κι εγώ στην κορυφή. Είμαι βαθιά ευγνώμων. Αυτό το βραβείο δεν σημαίνει πως τα κατάφερα, αλλά αποτελεί λίγο ακόμη καύσιμο για εμένα, λίγα ακόμη πυρομαχικά για να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ θερμά» συμπλήρωσε ο Σαλαμέ.

Ο νεαρός ηθοποιός μίλησε επίσης για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στο βιογραφικό φιλμ: «Ξέρω πως θα ήταν ίσως πιο σικάτο για εμένα να υποτιμήσω την προσπάθειά μου στο συγκεκριμένο φιλμ, αλλά η αλήθεια είναι πως μου πήρε 5,5 χρόνια από τη ζωή μου: έδωσα σε αυτή την ερμηνεία ό,τι είχα και δεν είχα. Ο Μπομπ Ντίλαν είναι ένας αληθινός ήρωας της Αμερικής, και η ευκαιρία αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Μοιράζομαι αυτή την τιμή με όλους μου τους συνεργάτες, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για να δημιουργήσουν ένα φιλμ, σε ένα κινηματογραφικό είδος που ίσως είναι πλέον κάπως κουρασμένο» συμπλήρωσε ο 29χρονος ηθοποιός.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο νεαρότερος ηθοποιός όλων των εποχών που έχει αποσπάσει ποτέ το συγκεκριμένο βραβείο. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να επαναλάβει τον άθλο του και στα φετινά Όσκαρ

Η ταινία είναι υποψήφια για 8 Όσκαρ.