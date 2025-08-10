Απλή συνταγή για μακαρονάδα με τυρί και αυγό ή όταν ένας άνδρας δοκιμάζει τη δύναμη της μαγειρικής στο σπίτι

Ως φανατικός λάτρης του delivery, απέφευγα την κουζίνα όπως ο διάβολος το λιβάνι… Έβλεπα τα μαχαίρια με τα οποία έκοβε τα υλικά η σύντροφός μου και με έπιανε η καρδιά μου.

Ειδικά όταν έκοβε τα λαχανικά, τόσο περίτεχνα, λες και είχα απέναντί μου κάποια σπουδαία τηλεοπτική σεφ, ένιωθα… μικρός μπροστά στο μεγαλείο των τεχνικών που εφήρμοζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, για οποιαδήποτε γευστική απόλαυση, έμπαινα σε κάποιο από τα γνωστά app και με 2-3 κλικ, το φαγητό… τσουπ ήταν έξω ακριβώς από την πόρτα μου, λίγη ώρα αργότερα: ανώδυνα και απλά.

Χωρίς τον φόβο των μαχαιριών με την κοφτερή λάμα (θυμίζουν Katana σαμουράι από το τηλεοπτικό Shogun), χωρίς το φόβο μην κάψω το φαγητό, χωρίς το φόβο μήπως αυτό που φτιάξω καταλήξει τελικά στα σκουπίδια (δεν είναι και εποχές να πετάς φαγητό άλλωστε!).

Τι γίνεται όμως όταν η σύντροφός σου φεύγει διακοπές και σου δίνει ρητή εντολή να… αντιμετωπίσεις την κουζίνα! Μου το ανακοίνωσε σαν να επρόκειτο για αποστολή της NASA: «Μόνος σου, αγόρι μου, τώρα, να φας και καμιά σπιτική μακαρονάδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από αυτό, η καρδιά μου χτύπησε σαν να βρισκόμουν σε μια παρτίδα σκάκι και η πρώτη μου σκέψη ήταν: «Τι κάνω; Πώς ξεκινάω;»

Έχω να πω, λοιπόν, ότι η κουζίνα είναι σαν να μπαίνεις σε ζούγκλα χωρίς χάρτη. Τα μαχαίρια; Μάλλον θα τα χαρακτήριζα ως εργαλεία εικονικής πραγματικότητας: δε ξέρω πώς να τα πιάσω, πόσο να πιέσω και κυρίως πού να τα αφήσω μετά.

Όσο για τα υλικά; Δύσκολα βρίσκονται και ακόμα πιο δύσκολα θυμάμαι τι πρέπει να βάλω. Αλλά, επειδή είχα αποφασίσει να κάνω ένα μεγάλο βήμα για την…. ανθρωπότητα, τόλμησα να δώσω την ευκαιρία στον εαυτό μου να μεγαλουργήσει! Με μια εύκολη, γρήγορη και… ποιος ξέρει, ίσως και νοστιμότατη συνταγή. Γι’ αυτό, επέλεξα μια συνταγή που είναι απλή, με λίγα υλικά και κατανοητή (τουλάχιστον για εμένα). Ιδού…

Μακαρονάδα με τυρί και αυγό (κάτι σαν καρμπονάρα)

Υλικά:

200 γρ. μακαρόνια (…οτιδήποτε έχει η τροφοθήκη)

2 αυγά

100 γρ. τυρί (φέτα ή τσένταρ ή ό,τι έχεις στο ψυγείο)

Λίγο ελαιόλαδο (… με το μάτι)

Αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες (δηλαδή τι έκανα εγώ)

Έβρασα τα μακαρόνια (ζυμαρικά -και καλά- σύμφωνα με τον Masterchef Πάνο Ιωαννίδη) σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente (8-10 λεπτά, αλλά δες τις οδηγίες της συσκευασίας).

Σε μια μικρή κατσαρόλα ή τηγάνι, έριξα λίγο ελαιόλαδο και το ζέστανα.

Έριξα τα αυγά και τα άφησα να ψηθούν λίγο, ανακατεύοντας με ένα πηρούνι ή κουτάλα (μπορείς και σχεδόν να τα κάνεις αφράτα, όπως την ομελέτα ή και μάτια).

Πρόσθεσα το τυρί και ανακάτεψα μέχρι να λιώσει και να γίνει σαν μια κρεμώδης σάλτσα.

Σούρωσα τα μακαρόνια και τα έριξα μέσα στη φωτιά με το τυρί και τα αυγά. Πρόσθεσα λίγο λάδι. Πρόσθεσα πιπέρι και αλάτι πριν ανακατέψω καλά. Βουαλά…

Χωρίς πολλά υλικά, χωρίς μπελάδες, βρισκόμουν με το πιάτο στο χέρι μπροστά από την τηλεόραση, σε λιγότερο από 15 λεπτά.

Καλή μας απόλαυση! Και φυσικά καλή σας απόλαυση!

Υ.Γ. Τα γευστικά πειράματα, που θα μοιραστώ μαζί σας, θα συνεχιστούν μέχρι την επιστροφή της συντρόφου από τις διακοπές της!