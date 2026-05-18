Συνταγή για δανέζικο κέικ με γέμιση αμυγδάλου και γλάσο

Το kringle είναι ένα παραδοσιακό δανέζικο γλυκό, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Σκανδιναβία.

Το φτιάχνουν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το έφεραν Δανοί μετανάστες τον 19ο αιώνα.

Χαρακτηρίζεται από τη βουτυράτη, μαλακή ζύμη του και τη γλυκιά γέμιση, συνήθως με αμύγδαλο, ενώ το σχήμα δαχτυλιδιού, το κάνει εντυπωσιακό και ιδανικό για τα απογευματινά καλέσματά μας.

Η ζύμη του είναι κάτι ανάμεσα σε μπριός και σφολιάτα, χωρίς όμως τη δυσκολία της δεύτερης, ενώ το άρωμα του κάρδαμου δίνει μια ιδιαίτερη ταυτότητα.

Με τραγανή επιφάνεια με αμύγδαλο φιλέ, πλούσια γέμιση και απαλή υφή, το kringle είναι ένα γλυκό που αξίζει τον χρόνο προετοιμασίας του.

Kringle

Υλικά:

Για τη ζύμη:

120 ml γάλα πλήρες

7 γρ. ξηρή μαγιά

50 γρ. ζάχαρη (χωρισμένη)

2 αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου)

227 γρ. βούτυρο, μαλακό

360 γρ. αλεύρι δυνατό (για ψωμί)

2 γρ. καρδάμωμο τριμμένο

5 γρ. αλάτι

Για τη γέμιση:

130 γρ. αμυγδαλόψιχα

100 γρ. ζάχαρη

113 γρ. βούτυρο, μαλακό

Για την επικάλυψη:

1 αυγό

15 ml νερό

22 γρ. φιλέ αμυγδάλου

Ζάχαρη καστανή (προαιρετικά)

Για το γλάσο:

113 γρ. ζάχαρη άχνη

20 ml γάλα

2–3 ml εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το γάλα μέχρι να είναι χλιαρό (όχι καυτό). Σε ένα μπολ βάζουμε το γάλα, τη μαγιά και 1 κουταλάκι από τη ζάχαρη και αφήνουμε για 5–10 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Προσθέτουμε την υπόλοιπη ζάχαρη, τα αυγά, το βούτυρο, το αλεύρι, το κάρδαμο και το αλάτι. Ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, ελαφρώς κολλώδης ζύμη.

Σκεπάζουμε και βάζουμε τη ζύμη στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες ή όλο το βράδυ.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση χτυπώντας τα αμύγδαλα με τη ζάχαρη στο μιξεράκι μέχρι να έχουμε μια πάστα αμυγδάλου.

Προσθέτουμε το βούτυρο και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να γίνει κρεμώδης η γέμιση.

Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και την ανοίγουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια σε ένα μακρόστενο ορθογώνιο σχήμα.

Απλώνουμε τη γέμιση στο κέντρο κατά μήκος, αφήνοντας περιθώριο στις άκρες. Διπλώνουμε τη ζύμη ώστε να καλύψει τη γέμιση και κλείνουμε καλά τις ενώσεις.

Μεταφέρουμε προσεκτικά τη ζύμη σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και σχηματίζουμε δαχτυλίδι ενώνοντας τις δύο άκρες.

Σκεπάζουμε και αφήνουμε να φουσκώσει σε ζεστό μέρος για 1–1,5 ώρα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Χτυπάμε το αυγό με το νερό και αλείφουμε την επιφάνεια. Πασπαλίζουμε με φιλέ αμυγδάλου και λίγη καστανή ζάχαρη.

Ψήνουμε για 20–25 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Ετοιμάζουμε το γλάσο ανακατεύοντας τη ζάχαρη άχνη με το γάλα και τη βανίλια μέχρι να γίνει λείο και ελαφρώς ρευστό.

Περιχύνουμε το κέικ με γλάσο, αφήνουμε να σταθεροποιηθεί πριν το σερβίρουμε.