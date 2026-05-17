Tavernaki: Η νέα «ασιατική ταβέρνα» του Άνταμ Κοντοβά ανοίγει αυτό το καλοκαίρι στο Κολωνάκι

Το νέο εγχείρημα του Άνταμ Κοντοβά φέρνει στην Αθήνα μια διαφορετική ερμηνεία της σύγχρονης ταβέρνας, στην οποία η ελληνική γευστική μνήμη συναντά στοιχεία από την Ιαπωνία, την Κορέα και τη Νοτιοανατολική Ασία. Δεν περιμέναμε άλλωστε και τίποτα λιγότερο από τον βραβευμένο chef. Κάπως έτσι, με πιάτα όπως λαχανοντολμάδες με γαρίδες και αυγολέμονο από τόφου, το tavernaki ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Κολωνάκι σε λίγο καιρό.

Στον χώρο όπου μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν το Nikkei και το WooWoo Garden, ο Άνταμ στήνει ένα project που κινείται πάνω στη μαγειρική γλώσσα με την οποία έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια: έντονες ασιατικές αναφορές, ντόπιες, ποιοτικές πρώτες ύλες, φωτιά, ζυμώσεις, umami στοιχεία και πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στο comfort και στη λεπτομέρεια. Στο tavernaki, η λογική της ελληνικής ταβέρνας περνά μέσα από τεχνικές και γεύσεις των χωρών της Άπω Ανατολής, δημιουργώντας ένα μενού που βασίζεται στο sharing και στη συνύπαρξη διαφορετικών γαστρονομικών επιρροών στο ίδιο τραπέζι.

Η αφορμή για να πάρει μορφή το εγχείρημα ήρθε όταν ο εστιάτορας Γιώργος Μελισσάρης παρουσίασε στον chef τον χώρο. Η κοινή τους σχέση με τα ταξίδια και η αγάπη τους για την ασιατική γαστρονομία οδήγησαν στη δημιουργία του εστιατορίου, το οποίο εξελίχθηκε στη συνέχεια μαζί με τους συνεργάτες Γιάννη Μωράκη, Πάνο Πολίτη και Τάκη Διδασκάλου.

Είναι προφανές πως το όνομα tavernaki προκύπτει από τη σύνδεση της ελληνικής λέξης «ταβέρνα» με την ξεκάθαρα ιαπωνική κατάληξη «aki», ένα λογοπαίγνιο και άκρως διαφωτιστικό για τις προθέσεις των δημιουργών του. Αυτός ο τρόπος σκέψης διατρέχει συνολικά την ταυτότητα του εστιατορίου, το οποίο επιχειρεί να ενώσει στοιχεία από δύο διαφορετικές γαστρονομικές κουλτούρες σε ένα κοινό τραπέζι και να παρουσιάσει μια ταβέρνα με τις παραδόσεις της Ελλάδας και της Ασίας να συνυπάρχουν σαν μια.

Αυτό σημαίνει πως στο μενού, που ποντάρει στην εποχικότητα και στο βάθος της γεύσης θα υπάρχουν πιάτα όπως οι μακαρούνες με κιμά από μπούτι πάπιας, με το στήθος της να αποτελεί signature πιάτο, αλλά και η πάπια Πεκίνου, 14ήμερης ωρίμασης, με θυμαρίσιο μέλι και σόγια. Από ότι μαθαίνουμε ανάμεσα στις προτάσεις θα υπάρχουν και άλλες πρωτότυπες επιλογές όπως το τζατζίκι με kimchi, τα μπουτάκια κοτόπουλου galbi, η μοσχαρίσια γλώσσα με σάλτσα satay και τα αρνίσια παϊδάκια masala.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το bar του χώρου, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Γκιώνης, head bartender του Jazz in Jazz, επιμελείται μια cocktail λίστα που «συνομιλεί» άνετα με τις γεύσεις της κουζίνας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα και τη γευστική ισορροπία. Λεπτομέρειες και γευστικές εντυπώσεις, σύντομα.