Συνταγή για λεπτά και τραγανά νάτσος με τυρί κότατζ

Αν υπάρχει ένα σνακ που γεφυρώνει την ανεπιτήδευτη απόλαυση με τη δημιουργική μαγειρική… τότε είναι αυτά τα νάτσος.

Η ιδέα τους ξεκινά από το Μεξικό, όπου τα πρώτα «nachos» σερβιρίστηκαν τη δεκαετία του 1940 ως ένα γρήγορο, αυτοσχέδιο πιάτο με ψημένες τορτίγιες και λιωμένο τυρί.

Από τότε, εξελίχθηκαν σε έναν καμβά γεύσεων: τραγανή βάση, λιωμένα τυριά, φρέσκα και πικάντικα toppings.

Σε αυτή τη σύγχρονη εκδοχή, δίνουμε μια διαφορετική, πιο ανάλαφρη και πρωτεϊνική διάσταση στο κλασικό σνακ, χρησιμοποιώντας τυρί κότατζ, ως βασικό υλικό.

Το αποτέλεσμα; Ένα απίθανα τραγανό φύλλο που «σπάει» σε ακανόνιστα κομμάτια, έτοιμο να υποδεχτεί όλα τα αγαπημένα μας υλικά.

Τραγανά νάτσος με τυρί κότατζ

Υλικά:

450 γρ. τυρί κότατζ (πλήρες)

50 γρ. τριμμένο τσένταρ (για τη βάση)

5 γρ. σκόνη σκόρδου

2 γρ. σκόνη κρεμμυδιού

2 γρ. καπνιστή πάπρικα (προαιρετικά)

αλάτι και μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

Για το τελείωμα:

50 γρ. τριμμένο τυρί τσένταρ

60 γρ. ντομάτα, σε μικρούς κύβους

40 γρ. πιπεριές jalapeños, σε φέτες (προαιρετικά)

30 γρ. κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10 γρ. φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος (προαιρετικά)

Για το σερβίρισμα:

ξινή κρέμα ή γιαούρτι

σάλσα ή γουακαμόλε

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Για πιο λεία και ομοιόμορφη υφή, πολτοποιούμε το τυρί κότατζ στο μπλέντερ.

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το κότατζ με το τριμμένο τσένταρ, τη σκόνη σκόρδου, τη σκόνη κρεμμυδιού, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Απλώνουμε το μείγμα στο ταψί σε λεπτή στρώση, σχηματίζοντας ένα ομοιόμορφο φύλλο. Προσέχουμε να είναι όσο πιο λεπτό γίνεται για να πετύχουμε τραγανό αποτέλεσμα.

Ψήνουμε για περίπου 30–40 λεπτά, μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και να έχει σταθεροποιηθεί. Αν το κέντρο παραμένει μαλακό, συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγα λεπτά ακόμη.

Αφήνουμε να κρυώσει για 5–10 λεπτά και στη συνέχεια σπάμε το φύλλο σε ακανόνιστα κομμάτια, σαν νάτσος.

Απλώνουμε τα κομμάτια σε ταψί ή πυρίμαχο σκεύος, πασπαλίζουμε με το επιπλέον τυρί και προσθέτουμε τη ντομάτα, τα jalapeños και το κόκκινο κρεμμύδι.

Επιστρέφουμε στον φούρνο για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί.

Βγάζουμε από τον φούρνο, πασπαλίζουμε με φρέσκο κόλιανδρο και σερβίρουμε με ξινή κρέμα, σάλσα ή γουακαμόλε.