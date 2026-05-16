Συνταγή για ανάποδη τάρτα με πράσο και πατάτα

Εμπνευσμένη από τη γαλλική ανάποδη τάρτα (tarte tatin), αυτή η αλμυρή εκδοχή είναι τέλεια ιδέα για τον γιορτινό μπουφέ μας, ή το οικογενειακό τραπέζι.



Τα λαχανικά θα μαγειρευτούν ώστε να βγει η φυσική τους γλυκύτητα.

Για την αντίθεση στην υφή, μάλιστα θα φροντίσουμε να καραμελώσει το πράσο.

Το μπέικον ταιριάζει ιδανικά με την πατάτα και θα δώσει περισσότερη νοστιμιά στην τάρτα μας.

Σερβίρουμε με sour creme, ή γιαούρτι και ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Τάρτα με πράσο και πατάτα

Υλικά:

200 γρ. μπέικον

900 γρ. πράσα

250 γρ. πατάτες

5 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

60 γρ. μηλόξιδο

25 γρ. ζάχαρη

25 γρ. μουστάρδα Dijon

300 γρ. σφολιάτα

80 γρ. τυρί γραβιέρα

10 γρ. σχοινόπρασο (προαιρετικά, για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.

Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό και να βγάλει το λίπος του και το βγάζουμε από το τηγάνι.

Σε ένα ταψί ανακατεύουμε τα πράσα και τις πατάτες με λίγο από το λίπος του μπέικον, αλάτι και πιπέρι. Τα απλώνουμε σε μία στρώση και τα ψήνουμε μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα.

Στο ίδιο τηγάνι, με το υπόλοιπο λίπος, ετοιμάζουμε μια ελαφριά «καραμέλα», προσθέτοντας το ξίδι, τη ζάχαρη και τη μουστάρδα.

Μαγειρεύουμε μέχρι να αποκτήσει υφή σιροπιού και να δέσει ελαφρώς. Στρώνουμε τα ψημένα λαχανικά, στο τηγάνι ή σε σκεύος φούρνου, αφού ρίξουμε την καραμελένια σάλτσα, ρίχνουμε το καβουρδισμένο μπέικον και πασπαλίζουμε με το τυρί.

Καλύπτουμε με τη σφολιάτα, φροντίζοντας να «κλείσουμε» ελαφρά τις άκρες προς τα μέσα.

Ψήνουμε μέχρι η σφολιάτα να φουσκώσει και να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε την τάρτα να σταθεί για λίγα λεπτά και στη συνέχεια την αναποδογυρίζουμε προσεκτικά σε πιατέλα σερβιρίσματος.

Ολοκληρώνουμε με φρέσκο σχοινόπρασο και σερβίρουμε όσο είναι ακόμα ζεστή.