Συνταγή για ζυμαρικά «κοχυλάκια» με μαριναρισμένες αγκινάρες και λεμόνι

Η κουζίνα της Μεσογείου φημίζεται για την ικανότητά της να μετατρέπει απλά υλικά σε πιάτα γεμάτα φρεσκάδα και χαρακτήρα.

Οι αγκινάρες, ιδιαίτερα αγαπητές στην ιταλική και ελληνική γαστρονομία, έχουν μακρά ιστορία που φτάνει μέχρι την αρχαιότητα, όπου την θεωρούσαν εκλεκτό έδεσμα.

Σε αυτή τη συνταγή, οι μαριναρισμένες αγκινάρες γίνονται η βάση για μια γρήγορη, αρωματική σάλτσα που δένει υπέροχα με ζυμαρικά.

Το λεμόνι προσθέτει ζωντάνια και ισορροπεί τη λιπαρότητα του βουτύρου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο ελαφρύ αλλά γεμάτο γεύση, ιδανικό για καθημερινό τραπέζι με μια πιο γκουρμέ πινελιά.

Ζυμαρικά με λεμόνι και αγκινάρες

Υλικά:

450 γρ. ζυμαρικά κοχυλάκια

24 γρ. αλάτι (συνολικά)

340 γρ. μαριναρισμένες αγκινάρες (από βαζάκι με το υγρό τους)

60 γρ. βούτυρο

45 ml φρέσκος χυμός λεμονιού και ξύσμα από 1 λεμόνι

μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

πρέζα μπούκοβο (προαιρετικά)

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Βράζουμε άφθονο νερό σε μεγάλη κατσαρόλα και προσθέτουμε το μεγαλύτερο μέρος από το αλάτι. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε για να μην κολλήσουν. Μαγειρεύουμε μέχρι να είναι σχεδόν al dente.

Κρατάμε περίπου 120 ml από το νερό βρασμού και στραγγίζουμε τα ζυμαρικά.

Παράλληλα, σε μεγάλο τηγάνι προσθέτουμε τις μαριναρισμένες αγκινάρες μαζί με το υγρό τους. Με ένα κουτάλι τις πιέζουμε ελαφρά για να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια.

Προσθέτουμε το βούτυρο, τον χυμό λεμονιού και το υπόλοιπο αλάτι. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει.

Αφήνουμε τη σάλτσα να μαγειρευτεί για περίπου 6–7 λεπτά, μέχρι να μειωθεί ελαφρώς και να συμπυκνωθούν οι γεύσεις.

Προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι μαζί με λίγο από το νερό που κρατήσαμε. Ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν με τη σάλτσα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 2–3 λεπτά, μέχρι να δέσουν.

Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε με πιπέρι και επιπλέον αλάτι αν χρειάζεται.

Σερβίρουμε ζεστό, πασπαλίζοντας με μπούκοβο, το ξύσμα λεμονιού και τριμμένη παρμεζάνα, αν θέλουμε.