Συνταγή για εύκολη σοκολατόπιτα με γκανάς σοκολάτας

Η σοκολατόπιτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα επιδόρπια παγκοσμίως.

Με ρίζες στη δυτική ζαχαροπλαστική και εξέλιξη μέσα από δεκάδες παραλλαγές, έχει καταφέρει να γίνει το απόλυτο comfort γλυκό για κάθε περίσταση.

Αυτή η εκδοχή ξεχωρίζει για την απίστευτα αφράτη και ζουμερή υφή της, χάρη σε ένα μικρό «μυστικό»: την προσθήκη ζεστού καφέ ή νερού, που ενισχύει το άρωμα της σοκολάτας χωρίς να κυριαρχεί.

Η βελούδινη γκανάς από πάνω έρχεται να ολοκληρώσει το αποτέλεσμα, ενώ τα καβουρδισμένα φουντούκια προσθέτουν τραγανή υφή.

Ένα γλυκό που μοιάζει επαγγελματικό, αλλά γίνεται εύκολα στο σπίτι και εξαφανίζεται ακόμη πιο εύκολα.

Σοκολατόπιτα με γκανάς σοκολάτας

Υλικά:

Για το κέικ:

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

200 γρ. ζάχαρη

50 γρ. κακάο άγλυκο

5 γρ. μπέικιν πάουντερ

5 γρ. μαγειρική σόδα

2 γρ. αλάτι

2 αυγά

240 ml γάλα

120 ml φυτικό λάδι

5 ml εκχύλισμα βανίλιας

240 ml ζεστός καφές ή ζεστό νερό

Για τη γκανάς:

170 γρ. κουβερτούρα ή σταγόνες μαύρης σοκολάτας

180 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

15 γρ. βούτυρο

Για το τελείωμα:

40–50 γρ. φουντούκια, καβουρδισμένα και χοντροκομμένα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το κακάο, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα και το αλάτι.

Προσθέτουμε τα αυγά, το γάλα, το λάδι και τη βανίλια και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα λείο μείγμα.

Ρίχνουμε τον ζεστό καφέ (ή νερό) και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα — θα είναι αρκετά ρευστό, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 30–35 λεπτά, μέχρι μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή.

Ετοιμάζουμε τη γκανάς ζεσταίνοντας την κρέμα γάλακτος (χωρίς να βράσει) και τη ρίχνουμε πάνω από τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να γίνει λεία. Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να γυαλίσει.

Ρίχνουμε τη ζεστή γκανάς πάνω από τη σοκολατόπιτα και την απλώνουμε ομοιόμορφα.

Πασπαλίζουμε με τα καβουρδισμένα φουντούκια και αφήνουμε να σταθεί για λίγο πριν σερβίρουμε.

Σερβίρισμα:

Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε είτε ελαφρώς ζεστή είτε σε θερμοκρασία δωματίου. Συνοδεύεται ιδανικά με παγωτό βανίλια ή μια κουταλιά σαντιγί.