Αρνάκι λεμονάτο, σουπιές κοκκινιστές και πένες alfredo με κοτόπουλο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Δεν θα καταφύγω στα θλιβερά κλισέ, για την έναρξη της νέας σεζόν, τύπου «τα κεφάλια μέσα», «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» και λοιπά τέτοια.

Θα πω απλώς ότι η ζωή συνεχίζεται, ότι οι ρυθμοί μας επιστρέφουν στην καθημερινότητα και αυτό είναι καλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμείς, εδώ στο Tasteit, θα το δούμε από τη σκοπιά του φαγητού και της ανάγκης θρέψης και φροντίδας εαυτού, που αυτό καλύπτει.

Δεν είμαστε εδώ για συμβουλές life coaching, εξέλιξης και βελτίωσης.

Εδώ, μιλάμε για γεύσεις, υλικά και πρακτικές ιδέες για τα καθημερινά μαγειρέματα, που σίγουρα κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Αρνάκι λεμονάτο κατσαρόλας: ναι μεν είναι Κυριακάτικο το φαγητό αυτό, αλλά έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε την εβδομάδα με φαγητό που αγαπάμε και είναι ήδη έτοιμο από την προηγούμενη μέρα, όταν είχαμε περισσότερο χρόνο. Συνοδεύστε το με πατάτες τηγανητές, ή χόρτα.

Ψώνια: αρνί σε μερίδες, κρεμμύδια ξερά, λεμόνια, δαφνόφυλλα, ρίγανη, θυμάρι.

Τρίτη

Noodles με αυγό, μανιτάρια και μπρόκολο: προτιμώ για αυτή τη συνταγή, πλατιά ρυζομακάρονα.

Ψώνια: πλατιά ρυζομακάρονα, μανιτάρια πλευρώτους, αυγά, μπρόκολο καρότο, φρέσκα κρεμμυδάκια, σόγια σως, fish sauce, καστανή ζάχαρη.

Τετάρτη

Σουπιές κοκκινιστές: αν πάρετε τις σουπιές καθαρισμένες, τότε δεν έχετε να κάνετε καμία δύσκολη δουλειά. Όλα γίνονται στην κατσαρόλα.

Ψώνια: σουπιές καθαρισμένες (κατεψυγμένες), κρεμμύδια, φινόκιο, ντοματοπελτές, μπαχάρι, δαφνόφυλλο.

Πέμπτη

Σπανακόρυζο με κολοκυθάκια: το κλασικό λαδερό με μία προσθήκη υλικού της εποχής.

Ψώνια: σπανάκι, κολοκυθάκια, ρύζι, κρεμμυδάκια φρέσκα, άνηθο, φρέσκια ντομάτα, λεμόνια.

Παρασκευή

Πένες με κοτόπουλο alfredo: κρεμώδη ζυμαρικά(αλλά χωρίς κρέμα) με κοτόπουλο, είναι το καλύτερο κλείσιμο στην εβδομάδα.

Ψώνια: πένες, κοτόπουλο φιλέτο, πιπεριές χρωματιστές, παρμεζάνα τριμμένη, βούτυρο.