Αρωματικά scons πορτοκαλιού χωρίς αυγά, βούτυρο και γαλακτοκομικά

Τα κεκάκια scones, έχουν, ξεκάθαρα, βρετανική καταγωγή. Τα έχουν οικειοποιηθεί στις ΗΠΑ, ωστόσο και τους έχουν κάνει αλλαγές προς το υγιεινότερο.

Μπορείτε, σύμφωνα με τις διατροφικές σας συνήθειες, να αντικαταστήσετε το αλεύρι με προϊόν χωρίς γλουτένη, στο οποίο θα πρέπει να προσθέσετε μπέικιν πάουντερ.

Οποιοδήποτε άγλυκο φυτικό γάλα, μας κάνει. Προτιμώ το γάλα σόγιας, το γάλα βρώμης ή το γάλα αμυγδάλου.

Οποιοδήποτε κρυσταλλικό γλυκαντικό λειτουργεί, όπως ζάχαρη καρύδας ή απλή ζάχαρη. Μπορείτε ακόμη να παραλείψτε τη ζάχαρη εντελώς, αν προσθέσετε το γλάσο πάνω από τα scones.

Η συνταγή, παρακάτω, δίνει 8 scones, που είναι ιδανικά για το πρωϊνό σας.

Scons πορτοκαλιού

Υλικά:

350 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

120 ml χυμός πορτοκαλιού – από φρέσκα πορτοκάλια, ασούρωτο

120 ml γάλα αμυγδάλου

2 κουταλάκια του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού (το αφαιρείτε πριν τα στύψετε)

30 ml ηλιέλαιο

50 γρ. καστανή ζάχαρη ή ζάχαρη καρύδας

5 ml εκχύλισμα βανίλιας

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

Γλάσο πορτοκαλιού:

1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού

15 ml φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού

60 γρ. ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα. Λαδώνουμε ελαφρά με μαγειρικό σπρέι και το αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού (ρίχνουμε και τον πολτό για περισσότερη γεύση, αν θέλουμε) το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το σπορέλαιο και το φυτικό γάλα. Προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας και την κανέλα, για γεύση.

Με λαστιχένια σπάτουλα και με τα χέρια σχηματίζουμε μια μπάλα ζύμης. Αν η ζύμη είναι πολύ κολλώδης, προσθέτουμε λίγο περισσότερο αλεύρι. Αν είναι πολύ στεγνή, προσθέτουμε λίγο περισσότερο χυμό πορτοκαλιού ή γάλα.

Τοποθετούμε την μπάλα ζύμης σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και ανοίγουμε έναν χοντρό δίσκο, πάχους 2 εκατοστών και διαμέτρου 20 εκατοστών.

Με ένα κοφτερό μαχαίρι χωρίζουμε τον δίσκο σε 8 ίσα τρίγωνα.

Απλώνουμε τα τρίγωνα στο ταψί, αφήνοντας ένα κενό μεταξύ τους, καθώς φουσκώνουν στον φούρνο.

Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγο φυτικό γάλα για χρώμα.

Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα, για 20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και τα αφήνουμε να κρυώσουν πριν τα γλασάρουμε.

Για το γλάσο, ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη, τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού μέχρι να σχηματιστεί μια πηχτή κρέμα. Βάζουμε περισσότερη ζάχαρη άχνη, αν είναι πολύ αραιή ή περισσότερο χυμό, αν είναι πολύ πηχτή.

Ραντίζουμε τα scones με το γλάσο πορτοκαλιού και προσθέτουμε επιπλέον φρεσκοτριμμένο ξύσμα πορτοκαλιού πριν το σερβίρουμε.