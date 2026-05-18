Tasteit

Συνταγή για φινλανδικό pancake φούρνου

Ψήνουμε σαν πίτα και κόβουμε σε κομμάτια
Finnish Pancakes Horizontal Shot
Ηλιάνα Σκιαδά
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια ιδιαίτερη εκδοχή τηγανίτας φούρνου, που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη βόρεια Ευρώπη.

Είναι εύκολο στην προετοιμασία του, με εντυπωσιακή όψη και διακριτική γεύση.

Η σκανδιναβική αυτή προσέγγιση αναδεικνύει την απλότητα των υλικών, αλλά μέσα από τεχνική ακρίβεια.

Το αποτέλεσμα ισορροπεί ανάμεσα σε custard και pancake, με τρεμουλιαστή υφή.

Το σερβίρουμε με φρέσκα φρούτα και μέλι, ή μαρμελάδα και χτυπημένη κρέμα.

Pancake φούρνου

Υλικά:

  • 250 γρ. αυγά (4–5)
  • 180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 330 γρ. γάλα
  • 30 γρ. βούτυρο λιωμένο
  • 15 γρ. ζάχαρη
  • πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε σταδιακά το μισό γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς.

Ενσωματώνουμε το αλεύρι, δουλεύοντας το μείγμα μέχρι να γίνει λείο και χωρίς σβώλους. Στη συνέχεια προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να αποκτήσουμε έναν αραιό, ομοιογενή χυλό.

Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί για περίπου 10 λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί η δομή του.

Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
136
121
118
109
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo