Δείπνο για δύο: Γεμιστά ζυμαρικά κοχύλια με θαλασσινά

Είναι φαγητό που ζεσταίνει τις καρδιές και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Ωστόσο παρά την εντυπωσιακή εμφάνισή τους, αυτά τα γεμιστά κοχύλια ζυμαρικών, δεν απαιτούν μεγάλη προσπάθεια.

Τα γεμίζουμε, περιχύνουμε με μια απλή κρεμώδη σάλτσα και ο φούρνος κάνει την υπόλοιπη δουλειά.

Θέλουν ψήσιμο περίπου μισή ώρα, για να φουσκώσουν και να χρυσαφίσουν στις άκρες.

Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό ή σχοινόπρασο και φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα.

Κοχύλια – ζυμαρικά γεμιστά με θαλασσινά

Υλικά:

20–24 μεγάλα ζυμαρικά κοχύλια

1 φλ. μαγειρεμένες γαρίδες, ψιλοκομμένες

1 φλ. μαγειρεμένο καβούρι ή αστακό, ψιλοκομμένο

1 φλ. ρικότα

1/2 φλ. τυρί κρέμα, μαλακό

1/2 φλ. μοτσαρέλα τριμμένη

1/4 φλ. παρμεζάνα τριμμένη

1 κ.γ. αποξηραμένο εστραγκόν

1/4 κ.γ. λευκό πιπέρι

αλάτι, κατά βούληση

2 κ.σ. κρέμα γάλακτος

Για την κρεμώδη σάλτσα:

2 κ.σ. βούτυρο

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 1/2 φλ. κρέμα γάλακτος

1/2 φλ. πλήρες γάλα

1/2 φλ. παρμεζάνα τριμμένη

αλάτι και μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά, σε άφθονο αλατισμένο νερό, μέχρι να είναι αλ ντέντε, ώστε να μην σκιστούν όταν τα γεμίσουμε.

Στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγα λεπτά.

Ετοιμάζουμε την κρεμώδη γέμιση θαλασσινών, αναμειγνύοντας τις ψιλοκομμένες γαρίδες, το καβούρι ή τον αστακό, τη ρικότα, το μαλακωμένο τυρί κρέμα, τη μοτσαρέλα, την παρμεζάνα, το εστραγκόν, το πιπέρι και μια πρέζα αλάτι.

Προσθέτουμε 1–2 κ.σ. κρέμα γάλακτος αν θέλουμε πιο αφράτη και κρεμώδη γέμιση.

Ανακατεύουμε απαλά, για να μείνουν σε κομματάκια τα θαλασσινά.

Ετοιμάζουμε την κρεμώδη σάλτσα, λιώνοντας το βούτυρο σε κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά.

Ρίχνουμε το αλεύρι και μαγειρεύουμε για 1 λεπτό, να καβουρδιστεί. Σιγά‑σιγά ανακατεύουμε την κρέμα γάλακτος και το γάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε την παρμεζάνα, αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε 2–3 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα σε κρεμώδη, μεταξένια υφή.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Απλώνουμε μια λεπτή στρώση σάλτσας στη βάση του ταψιού.

Γεμίζουμε κάθε κοχύλι γενναιόδωρα με τη γέμιση θαλασσινών και το τοποθετούμε στο ταψί.

Περιχύνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα.

Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε 20 λεπτά.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλα 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά και να φουσκώσει η σάλτσα.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί 5 λεπτά και σερβίρουμε με φρέσκο βασιλικό ή σχοινόπρασο και παρμεζάνα.