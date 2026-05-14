Συνταγή για πάβλοβα «φωλιά» με κόκκινα φρούτα και σαντιγί

Την έμπνευση για το γλυκό αυτό, την έχουμε ξανασυζητήσει…

Δημιουργήθηκε προς τιμήν της διάσημης Ρωσίδας μπαλαρίνας Άννας Πάβλοβα στις αρχές του 20ού αιώνα και το όνομά της είναι αναφορά στην ελαφρότητα και τη χάρη της.

Η καταγωγή της πάβλοβα, διεκδικείται τόσο από την Αυστραλία όσο και από τη Νέα Ζηλανδία.

Το χαρακτηριστικό της είναι η αντίθεση υφών: τραγανή εξωτερικά μαρέγκα και αφράτο, σχεδόν «μαλακό» εσωτερικό.

Συνδυάζεται, ιδανικά, με βελούδινη κρέμα σαντιγί, κουλί φρούτων ή μαρμελάδα και φρέσκα φρούτα.

Πάβλοβα «φωλιά» με κόκκινα φρούτα

Υλικά:

Για τη μαρέγκα:

4 ασπράδια αυγών (σε θερμοκρασία δωματίου)

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

5 ml λευκό ξίδι ή χυμός λεμονιού

5 γρ. κορν φλάουρ (άμυλο καλαμποκιού)

Για τη γέμιση:

250 ml κρέμα γάλακτος πλήρης (30% λιπαρά, πολύ κρύα)

40 γρ. ζάχαρη άχνη

300 γρ. κόκκινα φρούτα (φράουλες, σμέουρα, μύρτιλα, φραγκοστάφυλα)

5 φύλλα φρέσκιας μέντας

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 120°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Χτυπάμε τα ασπράδια σε καθαρό μπολ μέχρι να σχηματίσουν σφιχτή μαρέγκα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη σταδιακά, συνεχίζοντας το χτύπημα, μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο και γυαλιστερό μείγμα που σχηματίζει «κορυφές».

Ενσωματώνουμε απαλά το ξίδι και το κορν φλάουρ με σπάτουλα, κάνοντας απαλές κινήσεις για να μη χαθεί ο όγκος.

Σχηματίζουμε πάνω στο ταψί έναν δίσκο μαρέγκας «χτίζοντας» με το κουτάλι, δημιουργούμε μια ελαφριά κοιλότητα στο κέντρο, δίνοντας σχήμα «φωλιάς».

Ψήνουμε για περίπου 2 ώρες στους 90 βαθμούς στο αέρα, σε προθερμασμένο φούρνο. Στη συνέχεια σβήνουμε τον φούρνο και αφήνουμε τη μαρέγκα να κρυώσει μέσα, με την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή.

Χτυπάμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει σφιχτή σαντιγί.

Όταν η μαρέγκα έχει κρυώσει εντελώς, γεμίζουμε το κέντρο με τη σαντιγί και απλώνουμε από πάνω τα κόκκινα φρούτα.

Διακοσμούμε με φύλλα φρέσκου δυόσμου και σερβίρουμε αμέσως.

Χρήσιμες συμβουλές:

Συναρμολογούμε την πάβλοβα λίγο πριν το σερβίρισμα, ώστε να διατηρηθεί η τραγανή υφή της μαρέγκας. Προσέχουμε στο ψήσιμο, να αποφύγουμε το έντονο χρώμα.