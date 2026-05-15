Συνταγή για bagels από αβοκάντο με 3 υλικά

Τα bagels πρωτοδημιουργήθηκαν από την εβραϊκή κοινότητα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Εξελίχθηκαν, όμως και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή στη Νέα Υόρκη, ως ένα από τα πιο αγαπημένα αρτοσκευάσματα για πρωινό και brunch.

Παραδοσιακά, απαιτούν βράσιμο πριν το ψήσιμο, κάτι που τους δίνει τη χαρακτηριστική μαστιχωτή υφή τους.

Σε αυτή τη σύγχρονη, απλοποιημένη εκδοχή, αφήνουμε στην άκρη τις περίπλοκες τεχνικές και δημιουργούμε bagels με μόλις τρία βασικά υλικά.

Το αβοκάντο προσδίδει φυσική υγρασία, θρεπτικά λιπαρά και μια βελούδινη υφή, ενώ το αποτέλεσμα είναι αφράτο εσωτερικά και ελαφρώς τραγανό εξωτερικά.

Bagels από αβοκάντο

Υλικά:

120 ml πολτοποιημένο ώριμο αβοκάντο (περίπου 1 μεγάλο)

120 ml γιαούρτι (φυτικό ή κανονικό)

220 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Για το τελείωμα:

10 γρ. μείγμα “bagel seasoning” ή σουσάμι/σπόροι

15 ml γάλα αμυγδάλου (ή νερό/άλλο φυτικό γάλα)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, το οποίο λαδώνουμε ελαφρώς.

Αφαιρούμε τη σάρκα από το ώριμο αβοκάντο και απομακρύνουμε τυχόν σκούρα σημεία. Λιώνουμε με πιρούνι μέχρι να έχουμε έναν λείο πουρέ.

Σε ένα μπολ, προσθέτουμε το πολτοποιημένο αβοκάντο, το γιαούρτι και το αλεύρι. Ανακατεύουμε αρχικά με πιρούνι μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται ζύμη.

Λαδώνουμε ελαφρώς τα χέρια μας και ζυμώνουμε απαλά μέχρι να έχουμε μια μαλακή και ομοιόμορφη ζύμη. Αν κολλάει πολύ, προσθέτουμε λίγο επιπλέον αλεύρι.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ίσα μέρη για μεγάλα bagels ή σε 6 για μικρότερα.

Πλάθουμε κάθε κομμάτι σε μπάλα και με το δάχτυλό μας ανοίγουμε μια τρύπα στο κέντρο, δίνοντας το χαρακτηριστικό σχήμα bagel.

Τοποθετούμε τα bagels στο ταψί, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους γιατί θα φουσκώσουν στο ψήσιμο.

Αλείφουμε ελαφρώς την επιφάνειά τους με το γάλα αμυγδάλου και πασπαλίζουμε με το μείγμα μπαχαρικών ή σπόρους.

Ψήνουμε για 20–22 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πάνω σε σχάρα πριν τα κόψουμε για να τα γεμίσουμε.

Σερβίρισμα:

Σερβίρουμε τα bagels με φυτικό τυρί κρέμα, βούτυρο, φρέσκο αβοκάντο, αγγούρι, ντομάτα ή φύλλα σαλάτας. Είναι ιδανικά για πρωινό, brunch ή ένα γρήγορο, χορταστικό σνακ.