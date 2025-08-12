Tasteit

Ελαφρύ επιδόρπιο με γιαούρτι και αρωματικά δαμάσκηνα

Και χωνευτικό
Γιαούρτι με δαμάσκηνα
Γιαούρτι με δαμάσκηνα
Ηλιάνα Σκιαδά

Αυτό είναι το ιδανικό επιδόρπιο που μπορείς να σερβίρεις όταν είναι υψηλές οι θερμοκρασίες.

Επίσης, όταν έχεις πολύ κόσμο καλεσμένο και όλοι θα φέρουν από ένα γλυκό, αλλά εσύ πρέπει να έχεις προνοήσει να φτιάξεις κάτι ελαφρύ και χωνευτικό.

Είναι πολύ εύκολο στην προετοιμασία του και το προτιμούν όλοι μετά από ένα πλούσιο γεύμα.

Μου το έμαθε μία θεία μου, σπουδαία μαγείρισσα από τη Χίο.

Το φτιάχνω πολύ συχνά με πολλές παραλλαγές στα φρούτα, αλλά αυτή με τα δαμάσκηνα, είναι κλασική.

Επιδόρπιο με γιαούρτι και δαμάσκηνα

Υλικά:

  • 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι (πλήρες)
  • 400 γρ. δαμάσκηνα (χωρίς κουκούτσι)
  • 1 φλ. ζάχαρη
  • 50 ml νερό
  • 50 ml κονιάκ
  • 2-3 γαρύφαλλα
  • 1 ξύλο κανέλλας
  • 1 φλ. καρύδια χοντροκομμένα

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα δαμάσκηνα σε κομμάτια.

Τα βράζουμε 2-3 λεπτά σε νερό, με τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά και το κονιάκ.

Τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν.

Ανακατεύουμε το σιρόπι και τα δαμάσκηνα με το γιαούρτι, κρατώντας λίγο σιρόπι για το σερβίρισμα.

Σε διάφανο μεγάλο μπολ, βάζουμε σε στρώσεις, το γιαούρτι με τα δαμάσκηνα προσθέτοντας σε κάθε στρώση, χοντροκομμένα καρύδια και λίγο σιρόπι.

Καλύπτουμε την επιφάνεια με γιαούρτι και διακοσμούμε με λίγο σιρόπι.

