Εύκολη κρέμα λεμόνι με 3 υλικά

Αυτή η κρέμα λεμόνι, δεν είναι η βρετανική Posset.

Δεν έχει την ίδια τεχνική όπου η οξύτητα του χυμού λεμονιού, αλληλεπιδρά με την κρέμα γάλακτος και έτσι πήζει.

Είναι μία πανεύκολη παρασκευή με 3 υλικά όπως και η posset, αλλά γίνεται με πιο απλό και κατανοητό τρόπο.

Θέλει ένα ανακάτεμα και μια κρέμα σαντιγί, που θα την φτιάξει το μίξερ.

Επίσης είναι εξαιρετικά αρωματική, γιατί περιέχει περισσότερο ξύσμα από χυμό λεμονιού.

Εύκολη κρέμα λεμόνι

Υλικά:

1 ζαχαρούχο γάλα

χυμό από 1 λεμόνι

300 γρ. κρέμα γάλακτος (full)

ξύσμα από 2 λεμόνια

Για το σερβίρισμα:

μπισκότα τ. Μιράντα

Εκτέλεση:

Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος στο μίξερ μέχρι να σφίξει και να δέσει.

Χτυπάμε σε μπολ, με σύρμα, το ζαχαρούχο γάλα, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού.

Με σπάτουλα σιλικόνης και με κοφτές, απαλές κινήσεις, ενσωματώνουμε τη χτυπημένη κρέμα στο μείγμα του λεμονιού.

Ισομοιράζουμε την κρέμα λεμόνι σε μπολάκια ή ποτήράκια και τα βάζουμε στο ψυγείο να παγώσουν.

Σερβίρουμε την κρέμα με θρυμματισμένα ή ολόκληρα μπισκότα τύπου «Μιράντα».