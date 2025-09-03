Εύκολη συνταγή για να φτιάξουμε μαρμελάδα σύκο

Στο τέλος των διακοπών, αποθηκεύουμε και διατηρούμε γεύσεις, εκτός από αναμνήσεις.

Είναι εποχή που κάνουμε μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού από τα φρούτα του Αυγούστου, που αποχαιρετήσαμε.

Η μαρμελάδα σύκο είναι πολύ αγαπητή, είτε στο πρωινό, είτε για να συνοδεύσει ένα πλατό τυριών.

Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε μια κουταλιά μαρμελάδα σύκο στα ντρέσινγκ για τις πράσινες σαλάτες.

Η διαδικασία θα χρειαστεί 2 ημέρες, για να γίνει η απαραίτητη ζύμωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσείς θα κοπιάσετε καθόλου, περιμένοντας.

Μαρμελάδα σύκο

Υλικά:

800 γρ. φρέσκα ώριμα σύκα

200 γρ. φρέσκιες βανίλιες ή φρέσκα δαμάσκηνα

700 γρ. ζάχαρη

χυμό από 1/2 λεμόνι

γαρίφαλο (2-3 μοσχοκάρφια) ή 1 ξύλο κανέλας ή ένα κλαδάκι αρμπαρόριζα ή 2 βανίλιες

Εκτέλεση:

Πλένουμε και σκουπίζουμε όλα τα φρούτα που θα χρησιμοποιήσουμε, με τη φλούδα τους.

Κόβουμε τα σύκα στα 2 ή στα 4, ανάλογα με το μέγεθός τους. Βγάζουμε το κουκούτσι από τις βανίλιες και τις κόβουμε στη μέση. Τα βάζουμε όλα σε φαρδιά κατσαρόλα και ρίχνουμε πάνω τους τη ζάχαρη.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για μία νύχτα, να γίνει η ζύμωση με τους χυμούς των φρούτων.

Την επόμενη μέρα, βάζουμε την κατσαρόλα στο μάτι, με το αρωματικό της επιλογής μας, και αφήνουμε τη μαρμελάδα να πάρει μία βράση, σε μέτρια φωτιά. Ξαφρίζουμε όποτε χρειάζεται.

Η μαρμελάδα μας είναι έτοιμη και έχει «δέσει», όταν στέκεται στο πίσω μέρος της κουτάλας. Στο τέλος, πριν σβήσουμε το μάτι, ρίχνουμε και τον χυμό λεμονιού.

Μοιράζουμε τη μαρμελάδα σε βαζάκια που έχουμε πλύνει καλά και αποστειρώσει (στον φούρνο μικροκυμάτων 3 – 6 λεπτά ανάλογα με το πόσα είναι τα βαζάκια, χωρίς τα καπάκια τους).

Γεμίζουμε τα βαζάκια με τη ζεστή μαρμελάδα σύκο, μέχρι πάνω, βάζουμε τα καπάκια τους, σφραγίζουμε και τα αναποδογυρίζουμε στον πάγκο της κουζίνας, αφήνοντας να κρυώσουν.

Η μαρμελάδα σύκο φυλάσσεται στο ντουλάπι, μέχρι να ανοιχτεί το βάζο και μετά στο ψυγείο.