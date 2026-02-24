Εύκολη συνταγή για pulled κοτόπουλο σε σάλτσα BBQ

Μόλις τρία υλικά και ελάχιστη προετοιμασία κάνουν αυτό το φαγητό, πραγματικά εύκολο για τις καθημερινές.

Το κοτόπουλο σε σάλτσα μπάρμπεκιου, σερβίρεται με ρύζι ή μέσα σε αφράτα ψωμάκια, πίτες ή τορτίγιες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίνει έτσι μια χορταστική λύση και μια ιδέα για ένα οικογενειακό δείπνο.

Ή ένα σπιτικό κάλεσμα φίλων, μετά τη δουλειά.

Μια συσκευασία μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα, ένα μπουκάλι σάλτσα μπάρμπεκιου, λίγο αλάτι και πιπέρι και λίγο κορν φλάουρ είναι όλα όσα χρειάζεστε για να φτιάξετε αυτό το νόστιμο πιάτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Pulled κοτόπουλο με σάλτσα BBQ

Υλικά:

1 μπουκάλι σάλτσα μπάρμπεκιου (2 φλιτζάνια)

1 συσκευασία φιλεταρισμένα μπούτια κοτόπουλου

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ

μαγειρεμένο ρύζι ή φρυγανισμένα ψωμάκια για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βάζουμε το ένα φλιτζάνι σάλτσα μπάρμπεκιου στην κατσαρόλα.

Στεγνώνουμε το κοτόπουλο ταμποναριστά με χαρτί κουζίνας και αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα κάθε μπούτι.

Βάζουμε το κοτόπουλο στη σάλτσα και ρίχνουμε από πάνω την υπόλοιπη σάλτσα μπάρμπεκιου για να καλύψουμε τα κομμάτια.

Σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 1,5 – 2 ώρες, μέχρι το κοτόπουλο να μαλακώσει αρκετά.

Ύστερα βγάζουμε το κοτόπουλο σε πιάτο και αφήνουμε στην άκρη.

Διαλύουμε το κορν φλάουρ, σε 2 κουταλιές της σούπας από τη σάλτσα, μέσα σε ένα μικρό μπολ.

Το ρίχνουμε στην υπόλοιπη σάλτσα και μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά, μέχρι να πήξει.

Εν τω μεταξύ, με δύο πιρούνια «μαδάμε» το κοτόπουλο σε «ίνες».

Ρίχνουμε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο πίσω στην πηχτή σάλτσα για να καλυφθεί και να ζεσταθεί.

Σερβίρουμε πάνω από ρύζι ή ως σάντουιτς σε φρυγανισμένα ψωμάκια.