Συνταγή για νουντλς με γαρίδες και ντοματίνια

Στην κατάψυξή μου υπάρχουν πάντα μεγάλες γαρίδες, καθαρισμένες.

Για ριζότο, για ζυμαρικά για ασιατικά πιάτα ή για σαλάτες.

Αυτό το πιάτο, το φτιάχνω πολύ συχνά, σε νηστεία, αλλά και όλο το χρόνο.

Γίνεται γρήγορα και ανταμείβει πάντα.

Η γλύκα από τα ντοματίνια, με την αλμυρή γεύση της σάλτσας σόγιας, είναι μια ισορροπία που εκπλήσσει ευχάριστα.

Νουντλς με γαρίδες και ντοματίνια

Υλικά:

450 γρ. γαρίδες χωρίς κέλυφος

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελ. σκόρδο ψιλοκομμένο

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

200 γρ. ντοματίνια

1/4 φλ. λευκό ξηρό κρασί

4 φλ. ζωμός λαχανικών

500 γρ. νουντλς

4 κ.σ. σόγια σως

1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο για λίγα δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε τις γαρίδες και τις σοτάρουμε μέχρι να αλλάξουν χρώμα.

Ρίχνουμε την πάπρικα και σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε τα ντοματίνια.

Βάζουμε τον ζωμό και αφήνουμε να πάρει βράση.

Προσθέτουμε τα νουντλς και τα μαγειρεύουμε μέσα στη σάλτσα μέχρι να μαλακώσουν και να απορροφήσουν τα υγρά.

Ολοκληρώνουμε με φρέσκο κρεμμύδι, τη σάλτσα σόγιας, αλάτι και πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως, όσο είναι ζεστό και ζουμερό.