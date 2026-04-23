Ο Jamie Oliver ήρθε στην Αθήνα

Η επίσκεψη του Jamie Oliver στην Αθήνα (15–16 Απριλίου) δεν περιορίστηκε σε μια σύντομη εμφάνισή του. Αντίθετα, ανέδειξε το Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall ως σημείο συνάντησης της διεθνούς μαγειρικής σκέψης με την τοπική αγορά και λειτούργησε ως αφορμή για μια πιο ουσιαστική προσέγγιση της γαστρονομίας του σήμερα.

Το Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall πρόσφατα υποδέχτηκε τον Jamie Oliver. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας ο αγαπημένος Βρετανός chef συναντήθηκε με την μπριγάδα του εστιατορίου, αλλά και με εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξει τη βασική φιλοσοφία του μαγειρικού concept, η οποία περιλαμβάνει ένα μενού που αντλεί επιρροές από διαφορετικές κουζίνες του κόσμου παρασκευασμένο με φρέσκες πρώτες ύλες και σχεδιασμένο να αποτελεί μια γευστική εμπειρία βασισμένη στην ποιότητα, στην οικειότητα και στην προσιτή απόλαυση.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται άμεσα με τον συνολικό χαρακτήρα του Jamie Oliver Kitchen, το οποίο λειτουργεί στον δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου ως μια πρόταση τόσο για το lunch break όσο και για βραδινό γεύμα.

Τη δεύτερη ημέρα, ο Jamie Oliver βρέθηκε στη Βαρβάκειο Αγορά μαζί με τον chef Γιώργο Παπακώστα. Η επίσκεψη αυτή λειτούργησε ως πρακτική αναφορά στη σημασία της πρώτης ύλης, δηλαδή του βασικού στοιχείου της μαγειρικής του προσέγγισης και στην άμεση σχέση της με τον τόπο προέλευσης των προϊόντων.

Ακριβώς αυτή η σύνδεση αποτελεί άλλωστε σταθερό άξονα και της ταυτότητας του brand. Τα πιάτα του Jamie Oliver Kitchen βασίζονται σε ντόπια και εποχικά προϊόντα, με επιρροές από τα ταξίδια του chef και περιλαμβάνουν επιλογές εμπνευσμένες από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Ξεκινούν από ελαφριά starters και φτάνουν έως πιο πλήρεις συνθέσεις, με κοινό παρονομαστή την απλότητα και την καθαρότητα των γεύσεων.

Αργότερα την ίδια ημέρα, στο Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Άκη Πετρετζίκη, σε μια συζήτηση γύρω από τις διαφορετικές γαστρονομικές προσεγγίσεις, τη σημασία των ποιοτικών υλικών και τη θέση της ελληνικής κουζίνας στο διεθνές τοπίο. Στο ίδιο πλαίσιο οργανώθηκε ένα sharing menu με καλεσμένους από τον χώρο του φαγητού και του lifestyle, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκε στην πράξη η γευστική φιλοσοφία του εστιατορίου.

Ο Jamie Oliver δήλωσε σχετικά με το πρόσφατο ταξίδι του: «Όπου κι αν περπάτησα στην Αθήνα, ένιωσα τόση αγάπη! Το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά, και αυτή η σύνδεση είναι που κρατά την κουλτούρα ζωντανή».

Η διήμερη παρουσία του στην πόλη λειτούργησε ως προσδιορισμός του Jamie Oliver Kitchen ως γαστρονομικού προορισμού στο Golden Hall, ενταγμένου σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αγορών και αναψυχής, αλλά με σαφή προσανατολισμό στη διεθνή, καθημερινή κουζίνα και στη σχέση της με την τοπική αγορά.

Jamie Oliver Kitchen, Golden Hall, Λεωφόρος Κηφισίας 37A, Μαρούσι 151 23

Tηλ. +30 210 6899266

Aνοιχτό καθημερινά.