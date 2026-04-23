Συνταγή για βασκικό cheesecake ψημένο στον φούρνο

Το ψημένο cheesecake που δημιουργήθηκε στη Χώρα των Βάσκων και συγκεκριμένα στη Μέκκα της γαστρονομίας, το Σαν Σεμπαστιάν, είναι επικό γλυκό, κατά τη γνώμη μου.

Το γλυκό αυτό συνδέεται ιστορικά με το εστιατόριο La Viña, όπου δημιουργήθηκε ως μια απλή αλλά ιδιοφυής εκδοχή cheesecake, χωρίς βάση μπισκότου και με έμφαση στη βαθιά γεύση του τυριού.

Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε παγκόσμιο γαστρονομικό φαινόμενο, αγαπητό για την αντίθεση ανάμεσα στο καραμελωμένο εξωτερικό και το σχεδόν τρεμουλιαστό κέντρο.

Το ψημένο New York cheesecake, δεν λέει τίποτα μπροστά του, ενώ με τον παρακάτω τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο να το φτιάξουμε με εγγυημένη επιτυχία.

Tip: δεν ανακατεύουμε υπερβολικά, γιατί ο εγκλωβισμένος αέρας μπορεί να επηρεάσει την πυκνή, βελούδινη υφή της κρέμας.

Basque cheesecake

Υλικά (για φόρμα 10 εκατοστών):

100 γρ. τυρί κρέμα

35 γρ. ζάχαρη

35 γρ. sour cream (ξινή κρέμα)

1 αυγό

4 γρ. αλεύρι ρυζιού (χωρίς γλουτένη)

65 γρ. κρέμα γάλακτος

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη μέχρι να έχουμε ένα λείο, γυαλιστερό μείγμα.

Βάζουμε τη sour cream και ανακατεύουμε απαλά, χωρίς να ενσωματώσουμε πολύ αέρα.

Ρίχνουμε το αυγό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα ήπια, ώστε να μην «φουσκώσει» το μείγμα.

Προσθέτουμε το αλεύρι ρυζιού και ομογενοποιούμε μέχρι να διαλυθεί πλήρως.

Προσθέτουμε σταδιακά την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως στο μείγμα.

Ρίχνουμε μια πρέζα αλάτι και ανακατεύουμε ελαφρά.

Αδειάζουμε το μείγμα σε μικρή φόρμα 10 εκατοστών, την οποία έχουμε στρώσει με λαδόκολλα.

Τοποθετούμε την φόρμα σε ταψί, όπου βάζουμε μέχρι τη μέση νερό (μπεν μαρί).

Ψήνουμε στους 250°C για περίπου 15 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να σκουρύνει έντονα και το κέντρο να παραμένει ελαφρώς τρεμουλιαστό.