Συνταγή για muffins με βρώμη και φράουλες

Τα muffins είναι από εκείνα τα γλυκά που δεν ξεκίνησαν ως «γλυκά».

Στην Αγγλία του 18ου αιώνα ήταν ένα ταπεινό γλυκό ψωμάκι για τους εργάτες, πριν περάσουν στην Αμερικανική ζαχαροπλαστική και μεταμορφωθούν σε αυτό που ξέρουμε σήμερα.

Εδώ, η βρώμη φέρνει μια πιο ρουστίκ υφή, κάνοντας τα κεκάκια αυτά, ιδανικά για πρωϊνό.

Οι φράουλες –μαριναρισμένες με λίγη ζάχαρη και βαλσάμικο– δίνουν αυτή τη μικρή, απρόσμενη οξύτητα που κάνει το αποτέλεσμα διαφορετικό από ένα απλό muffin.

Είναι από εκείνες τις συνταγές που μοιάζουν απλές, αλλά έχουν ενδιαφέρον, μέχρι την τελευταία μπουκιά.

Muffins με βρώμη και φράουλες

Υλικά:

110 γρ. νιφάδες βρώμης

240 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

225 γρ. φράουλες

10 γρ. ζάχαρη λευκή

5 ml βαλσαμικό ξίδι

2 αυγά

115 γρ. βούτυρο λιωμένο

100 γρ. καστανή ζάχαρη

5 ml εκχύλισμα βανίλιας

125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

12 γρ. μπέικιν πάουντερ

3 γρ. σόδα

2 γρ. αλάτι

1 γρ. πιπέρι

2 γρ. κανέλα

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τη βρώμη με το γιαούρτι και αφήνουμε να μαλακώσει.

Κόβουμε τις φράουλες, τις βάζουμε σε μπολ και τις ανακατεύουμε με τη ζάχαρη και το βαλσαμικό. Τις αφήνουμε να βγάλουν τα υγρά τους.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και ετοιμάζουμε τη φόρμα για muffins ή τα ατομικά φορμάκια (12).

Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε τα στερεά υλικά: αλεύρι, μπέικιν, σόδα, αλάτι, πιπέρι και κανέλα.

Στο μείγμα βρώμης προσθέτουμε τα αυγά, το βούτυρο, τη ζάχαρη και τη βανίλια και ανακατεύουμε απαλά.

Ενσωματώνουμε τα στερεά υλικά χωρίς να ανακατέψουμε υπερβολικά — το μείγμα πρέπει να είναι ελαφρώς ανομοιογενές.

Προσθέτουμε τις φράουλες μαζί με τους χυμούς τους και αναδιπλώνουμε απαλά.

Μοιράζουμε στη φόρμα και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Αφήνουμε λίγο να κρυώσουν πριν σερβίρουμε.