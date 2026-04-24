Συνταγή για τραγανά ψητά καρότα με παρμεζάνα

Σνακ ή συνοδευτικό με τέλεια ισορροπία γεύσεων και μια υγιεινή πρόταση.

Τα καρότα, ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα λαχανικά, γιατί έχουν τη μοναδική ιδιότητα να μεταμορφώνονται μέσα από το ψήσιμο.

Όταν συνδυάζονται με παρμεζάνα, το αποτέλεσμα απογειώνεται: το τυρί λιώνει, ψήνεται και δημιουργεί μια τραγανή, αλμυρή επικάλυψη που κάνει ωραία αντίθεση με τη γλύκα του καρότου.

Η συγκεκριμένη συνταγή ξεχωρίζει για την απλότητά της αλλά και για τη φινέτσα της, με την οποία θα εντυπωσιάσει ως συνοδευτικό σε πιο επίσημα γεύματα.

Για πιο έντονη γεύση, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ξύσμα λεμονιού στην επικάλυψη ή να αντικαταστήσουμε μέρος της παρμεζάνας με πεκορίνο.

Τραγανά ψητά καρότα με παρμεζάνα

Υλικά (για 4 μερίδες):

1 κιλό καρότα (καθαρισμένα)

20 ml ελαιόλαδο

5 γρ. σκόνη σκόρδου (1 κ.γ.)

2–3 γρ. σκόνη κρεμμυδιού (½ κ.γ.)

3 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

μια πρέζα καγιέν (προαιρετικά)

90 γρ. ψιλοτριμμένη παρμεζάνα

φρέσκος μαϊντανός (ψιλοκομμένος, προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Κόβουμε τα καρότα σε λεπτά μπαστουνάκια περίπου ίδιου μεγέθους, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα, και τα τοποθετούμε σε ένα μεγάλο μπολ.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το κρεμμύδι σε σκόνη, το αλάτι, το πιπέρι και –αν θέλουμε– το καγιέν. Ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν όλα τα καρότα με τα καρυκεύματα.

Ρίχνουμε μια μικρή ποσότητα από την παρμεζάνα μέσα στο μπολ και ανακατεύουμε, ώστε να κολλήσει ελαφρώς πάνω στα καρότα.

Στη συνέχεια, απλώνουμε την υπόλοιπη παρμεζάνα σε ομοιόμορφη στρώση πάνω στο ταψί. Τοποθετούμε τα καρότα από πάνω, με την επίπεδη πλευρά προς τα κάτω, ώστε να έρθουν σε επαφή με το τυρί.

Ψήνουμε για 25–30 λεπτά, μέχρι τα καρότα να μαλακώσουν και η παρμεζάνα να λιώσει και να πάρει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα. Στα μισά του χρόνου μπορούμε να περιστρέψουμε το ταψί για πιο ομοιόμορφο ψήσιμο.

Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε για λίγα λεπτά να σταθεροποιηθεί η τραγανή κρούστα.

Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με φρέσκο μαϊντανό, αν επιθυμούμε, και απολαμβάνουμε αμέσως.