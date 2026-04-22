Συνταγή για εύκολα flagels με σπανάκι & τυρί cottage

Λεπτά, μαστιχωτά, πλούσια σε πρωτεΐνη – μια σύγχρονη, υγιεινή εκδοχή του αγαπημένου bagel.

Τα bagels έχουν βαθιές ρίζες στην εβραϊκή παράδοση της Ανατολικής Ευρώπης, με ιστορία που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα στην Πολωνία.

Το χαρακτηριστικό τους σχήμα –δαχτυλίδι– δεν είναι τυχαίο: συμβόλιζε την αιωνιότητα και την κοινότητα.

Με τη μετανάστευση στην Αμερική, τα bagels εξελίχθηκαν, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, όπου καθιερώθηκε η κλασική τους μορφή, με βράσιμο πριν το ψήσιμο, για εκείνη τη μοναδική μαστιχωτή υφή.

Αυτά τα flagels (flat bagels) είναι μια πιο λεπτή και ελαφριά εκδοχή, με τραγανό εξωτερικό και λιγότερο «ψωμένια» και μάλιστα χωρίς γλουτένη επειδή χρησιμοποιούμε αλεύρι αμυγδάλου.

Βagels με σπανάκι & τυρί cottage

Υλικά: (για 4 ψωμάκια)

225 γρ. τυρί cottage (πολτοποιημένο)

100 γρ. αμυγδαλόσκονη

60 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα

1 μεγάλο αυγό (περίπου 50–55 γρ.)

30 γρ. σπανάκι ψιλοκομμένο (καλά στυμμένο)

5 γρ. μπέικιν πάουντερ (περίπου 1/2 κ.γ.)

3 γρ. σκόρδο σε σκόνη (περίπου 1/2 κ.γ.)

1–2 γρ. αλάτι (περίπου 1/4 κ.γ.)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Στον πολυκόφτη ή στο μπλέντερ πολτοποιούμε το cottage μέχρι να γίνει τελείως λείο και κρεμώδες.

Σε ένα μπολ προσθέτουμε το πολτοποιημένο cottage, την αμυγδαλόσκονη, τη μοτσαρέλα, το αυγό, το σπανάκι, το μπέικιν πάουντερ, το σκόρδο και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή αλλά εύπλαστη ζύμη.

Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ίσα μέρη και πλάθουμε το καθένα σε στρογγυλό, επίπεδο σχήμα. Με το δάχτυλό μας ανοίγουμε μια τρύπα στο κέντρο, σχηματίζοντας λεπτά «bagels», και τα πιέζουμε ελαφρά για να γίνουν πιο επίπεδα.

Τα τοποθετούμε στο ταψί.

Ψήνουμε για 18–22 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και να σταθεροποιηθούν.

Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς πριν τα κόψουμε και σερβίρουμε.

Ιδανικά για πρωινό, σνακ ή ελαφρύ γεύμα, μπορούμε να τα απολαύσουμε σκέτα ή με αλμυρές προσθήκες.