Εύκολη βασιλόπιτα κέικ με άρωμα πορτοκαλιού

Τύχη είναι να μην έχεις μίξερ και… γαλόνια στην κουζίνα και να ψήνεις την πιο εύκολη και μυρωδάτη βασιλόπιτα κέικ.

Και απαντώ μόνη μου: όχι, δεν είναι τύχη, είναι επιτυχία και έχει τον τρόπο της.

Φέτος, μην αφήσετε κανένα εμπόδιο να σας αποτρέψει από το να ψήσετε, για το καλό, την πιο αρωματική βασιλόπιτα, στο σπίτι.

Η μαγεία αυτής της αφράτης βασιλόπιτας, που δεν απαιτεί τη χρήση μίξερ και πολλά υλικά, θα σας κερδίσει με την υφή και τη γεύση της.

Αν θέλετε, φέτος, να κάνετε την υπέρβαση, συνεχίστε να διαβάζετε!

Εύκολη βασιλοπιτα χωρίς μιξερ

Υλικά:

270 γρ. ζάχαρη

3 αυγά

150 γρ. βούτυρο αγελάδος λιωμένο και λίγο βούτυρο για το ταψί

1/2 κ.γ. αλάτι

2 βανιλίες

220 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2%

80 γρ. χυμός πορτοκάλι και ξύσμα από 1 πορτοκάλι

350 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

20 γρ. μπέικιν πάουντερ

100 γρ. τρούφα σοκολάτας

ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το λιωμένο βούτυρο, το αλάτι και τις βανιλίνες μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε το στραγγιστό γιαούρτι, τον χυμό και το ξύσμα του πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.

Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα, ανακατεύοντας.

Ρίχνουμε την τρούφα, ανακατεύοντας, απαλά για να απλωθεί ομοιόμορφα.

Βάζουμε και το φλουρί.

Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα καλά βουτυρωμένο ταψί διαμέτρου 24 εκατοστών και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 45 λεπτά.

Αφού ψηθεί, αφήνουμε τη βασιλόπιτα να κρυώσει εντελώς, πριν πασπαλίσουμε με άχνη ζάχαρη.

Καλή μας χρονιά με νοστιμιά και τους ανθρώπους μας!