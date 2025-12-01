Θα έχει πάρει το μάτι σας στο σκρολάρισμα, τις συνταγές με τίτλο “marry me”.

Πρόκειται για κρεμώδη σάλτσα, με παρμεζάνα, τόσο εθιστικά νόστιμη, που όποιος δοκιμάσει, θα θέλει να σας παντρευτεί.

Με αυτήν μπορούμε να σερβίρουμε από κοτόπουλο, μέχρι φασόλια.

Σας δίνω λοιπόν, τα “Marry Me Beans” που θα γίνουν το νέο αγαπημένο σας πιάτο, γιατί είναι εύκολο, γρήγορο και ακαταμάχητο, με κρεμώδη υφή και δυνατή γεύση.

Τα φασόλια, η παρμεζάνα, οι λιαστές ντομάτες και το σκόρδο συνδυάζονται τέλεια σε μια σάλτσα, εκρηκτικού, ουμάμι.

Φασόλια σε κρεμώδη σάλτσα με λιαστή ντομάτα και παρμεζάνα

Υλικά:

1 κ.σ. λάδι από βάζο με λιαστές ντομάτες και λίγο ακόμα για το σερβίρισμα

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες (περίπου 12 γρ.)

1 κ.γ. νιφάδες μπούκοβο καυτερό

40 γρ. ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες (στραγγισμένες)

2 κονσέρβες (περίπου 425 γρ. η κάθε μία) φασόλια κανελίνι, ξεπλυμένα και στραγγισμένα ή 2 κούπες λευκά ελληνικά φασόλια βρασμένα

125 ml ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών

1/2 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

1/2 κ.γ. αλάτι

30 ml κρέμα γάλακτος (περίπου 2 κ.σ.)

30 γρ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα (περίπου 2 κ.σ.)

2 κ.γ. φρέσκο χυμό λεμονιού

φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα φρυγανισμένο ψωμί για σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το λάδι από τις λιαστές ντομάτες σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Βάζουμε το σκόρδο και το μπούκοβο και σοτάρουμε μέχρι να απελευθερωθούν τα αρώματα.

Προσθέτουμε τις λιαστές ντομάτες και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε τα φασόλια, τον ζωμό, τη ρίγανη και το αλάτι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να σιγοβράσει για 10 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά και, στη συνέχεια, λιώνουμε κατά το ήμισυ τα φασόλια με την πίσω πλευρά μιας ξύλινης κουτάλας, για πιο κρεμώδη υφή.

Όταν η σάλτσα δέσει, προσθέτουμε το λεμόνι, την κρέμα γάλακτος και τα 2/3 της παρμεζάνας, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει το τυρί και να ομογενοποιηθεί.

Δοκιμάζουμε και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε περισσότερο αλάτι ή λεμόνι για έξτρα γεύση.

Πριν σερβίρουμε, γαρνίρουμε με την υπόλοιπη παρμεζάνα και φρέσκο μαϊντανό. Σερβίρουμε με φρυγανισμένο ψωμί.