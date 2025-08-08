Φραγκοτυρόπιτα από την Άνω Σύρο: Μια εκδοχή Ελληνικού ψημένου cheesecake

Πρόσφατα παρακολούθησα την εκπομπή του Άκη Πετρετζίκη, που είχε ταξιδέψει στη Σύρο.

Έπεσα πάνω της, την ώρα που μια κυρία από την Άνω Σύρο, εξηγούσε στον αγαπητό τηλεσέφ, Άκη, τη συνταγή για Φραγκοτυρόπιτα, από το μπαλκόνι της, με θέα την Ερμούπολη.

Το περιεχόμενο με κράτησε και έτσι άκουσα με έκπληξη, ότι η παραδοσιακή αυτή συνταγή για γλυκιά τυρόπιτα, απαιτεί ένα κιλό ζάχαρη και 12 αυγά.

Άκουσα ακόμη ότι οι καθολικές νοικοκυρές της Σύρου συνήθιζαν να την φτιάχνουν την περίοδο του Πάσχα, για επιδόρπιο αλλά και για πρωινό.

Οι πιο πλούσιες μαγείρισσες, που είχαν πρόσβαση σε «εξωτικά» υλικά αρωμάτιζαν το γλυκό με μαστίχα Χίου, ενώ οι πιο ταπεινές κουζίνες, χρησιμοποιούσαν τα πιο βασικά αρωματικά όπως η φλούδα του πορτοκαλιού και η κανέλα. Εμείς ως middle class, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο από όλα.

Γλυκιά φραγκοτυρόπιτα

Υλικά:

8 αυγά

600 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική λευκή

1 κιλό ανάλατη μυζήθρα με φουλ λιπαρά (Κρήτης ή άλλη)

ξύσμα από 2 πορτοκάλια

1/2 κουτ. γλυκού αλάτι

30 ml λικέρ μαστίχα

2 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο

1 κ.σ. κανέλα

λίγο βούτυρο ή μαργαρίνη για το ταψί

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170° C.

Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη στο μίξερ για 6-7 λεπτά, μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν.

Προσθέτουμε το τυρί και ανακατεύουμε με σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθεί στο μείγμα.

Προσθέτουμε το ξύσμα, το αλάτι και το λικέρ μαστίχας και ανακατεύουμε.

Αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο χαμηλό παραλληλόγραμμο ταψάκι διαστάσεων περίπου 35 x 25 εκ. και ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να κάνει κρούστα.

Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά.

Όσο είναι ακόμη ζεστό, περιχύνουμε με το μέλι.

Σερβίρουμε μόλις «πιεί» το μέλι, πασπαλίζοντας με κανέλα.