Γαύρος μαρινάτος με σάλτσα από σταφύλια και μυρωδικά

Οι βραδιές του αποκαλόκαιρου ζητούν μεζέδες που θα συνοδεύσουν τις αφηγήσεις από τις διακοπές.
Οι φίλοι μαζεύονται για το catch-up, μετά τις περιπέτειες στα νησιά, στα βουνά και στα λαγκάδια.
Λίγα και καλά μεζεδάκια θα είναι αρκετά για «ντύσουμε» μια τέτοια βραδιά.
Προτείνω λοιπόν, πιάτα με υλικά που θυμίζουν ταβερνάκια και διακοπές για να γίνουν οι ευχάριστες συνδέσεις στον εγκέφαλο.
Ο μαρινάτος γαύρος με τη σάλτσα σταφυλιού, μπορεί να σταθεί δίπλα σε ούζο, κρασί, γιατί όχι και μπύρα.
Γαύρος μαρινάτος με σάλτσα σταφυλιού
Υλικά:
- 300 γρ. γαύρο μαρινάτο
- χυμό και ξύσμα από 1 μικρό λεμόνι
- 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
- 6 κλωνάρια μαϊντανού
- 2 κλωνάρια δυόσμου
- 1 1⁄2 κούπα ρώγες άσπρου σταφυλιού, χωρίς κουκούτσι
- 60 ml ελαιόλαδο
- 1/2 κ.γ. μπούκοβο
- 5 παξιμαδάκια (χαρουπιού ή λαδιού) τριμμένα
Εκτέλεση:
Ξεπλένουμε τα φιλέτα γαύρου και τα ταμπονάρουμε με χαρτί κουζίνας.
Σε ένα τηγανάκι σε μέτρια φωτιά, ζεσταίνουμε μία κουταλιά της σούπας από το λάδι και σοτάρουμε τη 1 κούπα από τα σταφύλια, μέχρι να μαλακώσουν και να ζαρώσει η φλούδα τους.
Ρίχνουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλο 1 λεπτό. Σβήνουμε τη φωτιά.
Πολτοποιούμε στο multi τα υπόλοιπα σταφύλια.
Ύστερα ρίχνουμε στο μιξεράκι, τα μυρωδικά, το λεμόνι, χυμό και ξύσμα, το μπούκοβο και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.
Τοποθετούμε σε πιατέλα τον γαύρο, ρίχνουμε τα σοταρισμένα σταφύλια, με το σκόρδο.
Βάζουμε πάνω τη σάλτσα και σερβίρουμε με τα τριμμένα παξιμαδάκια.