Συνταγή για μελιτζάνες με σκορδάτη σάλτσα ντομάτας

Ένα λαδερό πιάτο γεμάτο μεσογειακά αρώματα.

Γεμάτη γεύση ντομάτας και μυρωδικών και αργό μαγείρεμα.

Αυτό επιτρέπει στα υλικά και τη σάλτσα να δέσουν σε ένα αποτέλεσμα με γευστική διάρκεια και βάθος.

Το μυστικό που ισορροπεί τη σάλτσα είναι η μικρή προσθήκη ζάχαρης.

Τελειώνουμε, απαραιτήτως με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Μελιτζάνες σε σκορδάτη σάλτσα

Υλικά:

3 μελιτζάνες μέτριες (900 g)

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

300 γρ. ντομάτα ώριμη, τριμμένη

40γρ. ελαιόλαδο (και επιπλέον για το ψήσιμο)

20 γρ. πελτές ντομάτας

5 γρ. ζάχαρη

5 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

2 γρ. ρίγανη ή θυμάρι

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος (για το τελείωμα)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Χαράζουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος και τις αλατίζουμε ελαφρά ώστε να αποβάλλουν την πικράδα τους. Τις αφήνουμε για λίγο και στη συνέχεια τις ξεπλένουμε και τις στεγνώνουμε καλά. Τις αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνουμε μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά.

Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο και τον πελτέ ντομάτας και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να αναπτυχθεί έντονο άρωμα και γεύση.

Ενσωματώνουμε την τριμμένη ντομάτα, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι και τα αρωματικά βότανα και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγομαγειρευτεί μέχρι να δέσει και να αποκτήσει βελούδινη υφή.

Ανοίγουμε ελαφρά τις μελιτζάνες και τις περιχύνουμε με τη σάλτσα, τοποθετώντας τις σε ταψί με λίγο επιπλέον ελαιόλαδο.

Ψήνουμε μέχρι να ενωθούν πλήρως οι γεύσεις και το πιάτο να αποκτήσει μελωμένη, σχεδόν λιωμένη υφή στο εσωτερικό του.

Ολοκληρώνουμε με φρέσκο μαϊντανό και αφήνουμε να σταθεί πριν το σερβίρισμα.