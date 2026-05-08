Για τη γιορτή της μητέρας: ψήστε της ένα κέικ με φρέσκιες φράουλες

Στον σημαντικότερο άνθρωπο, στη ζωή όλων, στις μητέρες μας, είναι αφιερωμένη αυτή η συνταγή.

Η γιορτή της μαμάς είναι μέσα στην Άνοιξη και οι φράουλες είναι το φρούτο που πρωταγωνιστεί αυτή την εποχή.

Έτσι τα γλυκά που συνδυάζουν τα εποχικά ζουμερά φρούτα είναι ακαταμάχητα.

Φτιάξτε λοιπόν, αυτό το κέικ και προσφέρετέ το στις μανούλες, μαζί με μια κάρτα, με λίγα λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Αν βρείτε και λίγο παγωτό βανίλια, για να σερβίρετε με το ζεστό κέικ, τότε θα κάνετε κάποιες μαμάδες πολύ ευτυχισμένες.

Εύκολο κέικ με φρέσκες φράουλες

Υλικά:

σπρέι λαδιού για το ταψί

280 γρ. φράουλες, καθαρισμένες και κομμένες στα τέσσερα

1 λεμόνι (ξύσμα και χυμός)

113 γρ. βούτυρο αλατισμένο, λιωμένο

110 γρ. ζάχαρη (συνολικά)

80 ml buttermilk (ή αραιωμένο γιαούρτι)

125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 γρ. μαγειρική σόδα

Για το σερβίρισμα:

παγωτό βανίλια

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και λαδώνουμε ένα στρογγυλό ταψί, 20 εκατοστών.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τις φράουλες με το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και 1 κουταλιά από τη ζάχαρη. Αφήνουμε στην άκρη.

Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το λιωμένο βούτυρο με την υπόλοιπη ζάχαρη.

Προσθέτουμε το buttermilk, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τη σόδα και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό.

Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί και το απλώνουμε ομοιόμορφα.

Απλώνουμε από πάνω τις φράουλες μαζί με τους χυμούς τους, χωρίς να τις πιέσουμε μέσα στο μείγμα.

Ψήνουμε για 35–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και το κέντρο να έχει σταθεροποιηθεί. Οι χυμοί από τη φράουλα, θα υφή από μαρμελάδα.

Αφήνουμε να σταθεί για 5 λεπτά και σερβίρουμε ζεστό.

Σερβίρουμε σε μπολ, ιδανικά με μια μπάλα παγωτό βανίλια που λιώνει πάνω στο ζεστό κέικ.