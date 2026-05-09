Σπιτικό burrito με χοιρινό και φασόλια και κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Και αυτή την εβδομάδα δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη του.

Θα προετοιμαστούμε και δεν θα πάμε «στον αυτόματο», ούτε στη λογική «ό,τι έχουμε στο ψυγείο», αλλά με πιο ξεκάθαρη διάθεση: να φάμε καλά χωρίς να το κάνουμε περίπλοκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε μέρα είναι διαφορετική, άλλοτε πιο comfort, άλλοτε με πιο ελαφρύ φαγητό, άλλοτε λίγο πιο δημιουργικό.

Έχουμε «τυλιχτά» που λερώνουν τα χέρια με τον καλύτερο τρόπο, ζεστές σαλάτες που δεν είναι καθόλου βαρετές, κοκκινιστά που μυρίζουν «σπίτι» από μακριά, λαχανικά που παίζουν «πρώτο» ρόλο και ένα διαφορετικό μπέργκερ.

Το καλό φαγητό σε καθημερινή βάση, είναι εφικτό, χωρίς δράματα και γκρίνιες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Τραβηχτό χοιρινό με κόκκινα φασόλια σε τορτίγιες: μεξικάνικη αρχή στην εβδομάδα, γιατί και οι Δευτέρες πρέπει να είναι «γιορτή»

Ψώνια: χοιρινή σπάλα, σάλτσα μπάρμπεκιου, κόκκινα φασόλια (κονσέρβα), τορτίγιες, κρεμμύδι, σκόρδο, πάπρικα, κύμινο.

Τρίτη

Ζεστή σαλάτα με καπνιστή πέστροφα, πατάτες και ελιές: ιδανικό ταπεράκι γραφείου, ισορροπημένο, νόστιμο και υγιεινό.

Ψώνια: καπνιστή πέστροφα, πατάτες, ελιές, λεμόνι, κάπαρη, κρεμμύδι ξερό, μαϊντανός ή άνηθος.

Τετάρτη

Κοτόπουλο κοκκινιστό με μπάμιες στον φούρνο: μαρτυρίες λένε, ότι όποιος δεν έτρωγε τις μπάμιες, άρχισε να τις τρώει, μόλις τις δοκίμασε ελαφρά τραγανές, με κοτόπουλο στον φούρνο. Πείτε και εσείς την εμπειρία σας.

Ψώνια: κοτόπουλο (μπούτια ή κομμάτια), μπάμιες (φρέσκιες ή κατεψυγμένες), χυμός ντομάτας, κρεμμύδι, σκόρδο, δάφνη, πάπρικα, ξίδι.

Πέμπτη

Λαζάνια λαχανικών: αν ο στρουμπουλός γάτος Garfield, ήταν χορτοφάγος, θα ξερογλειφόταν με αυτό το φαγητό. Το ίδιο θα ξετρελαθούν και οι άνθρωποί σας.

Ψώνια: φύλλα λαζάνια (άσπρα ή πράσινα), κολοκύθι, μελιτζάνα, πιπεριές, σπανάκι, καρότο, συμπυκνωμένο χυμός ντομάτας, βασιλικός, ρίγανη, κρεμμύδι, σκόρδο, μοτσαρέλα και παρμεζάνα τριμμένη.

Παρασκευή

Μπέργκερ με τόνο και chips γλυκοπατάτας: έτσι όπως έχουν πάει οι τιμές του κιμά στην αγορά, το μπέργκερ με τόνο, είναι πιο οικονομικό. Πέραν αυτού όμως, γίνεται και πολύ νόστιμο.

Ψώνια: τόνος κονσέρβας, αυγό, φρυγανιά ή panko, κρεμμύδι, μουστάρδα, λεμόνι, μαϊντανός ή άνηθος, ψωμάκια μπέργκερ, μαρούλι, ντομάτα, αγγουράκι τουρσί, μαγιονέζα, μουστάρδα, κίτρινες γλυκοπατάτες.