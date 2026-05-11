Συνταγή για chips κολοκυθιού με παρμεζάνα στο air fryer

Το υγιεινό και τραγανό σνακ
Ηλιάνα Σκιαδά
Τα λεπτοκομμένα λαχανικά είναι η σύγχρονη απάντηση στην ανάγκη για πιο ελαφριά σνακ.

Το κολοκύθι, που στην ελληνική κουζίνα μπαίνει, κυρίως, στο τηγάνι ή σε λαδερά, εδώ μεταμορφώνεται σε κάτι τραγανό και εθιστικά νόστιμο.

Το air fryer απλώς βοηθάει να μαγειρέψουμε με λιγότερο λάδι και περισσότερη ευκολία.

Φροντίζουμε μόνο να ψήσουμε σε στρώσεις, για να πετύχουμε το απόλυτα τραγανό.

Σερβίρουμε με ντιπ γιαουρτιού και λίγο άνηθο.

Chips κολοκυθιού στο air fryer

Υλικά:

  • 500 γρ. κολοκύθια
  • 3 γρ. αλάτι
  • 40 γρ. φρυγανιά τριμμένη
  • 30 γρ. παρμεζάνα
  • 10 γρ. κορν φλάουρ
  • 3 γρ. σκόρδο
  • 1 γρ. πιπέρι
  • 15 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα κολοκύθια σε λεπτές ροδέλες και τα αλατίζουμε ελαφρά.

Τα στεγνώνουμε καλά και τα ανακατεύουμε με το ελαιόλαδο.

Σε μπολ ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά.

Πανάρουμε τα κολοκύθια και τα τοποθετούμε στο air fryer.

Ψήνουμε στους 160°C για 18–20 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά.

