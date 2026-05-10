Συνταγή για μπακαλιάρο με λεμόνι και σκορδοβούτυρο

Πιάτο της μεσογειακής κουζίνας, με έμφαση στην καθαρή γεύση.

Με πρώτες ύλες το ψάρι, το λεμόνι και το βούτυρο, είναι λιτό και εύκολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σάλτσα έχει κλασική ισορροπία, καθώς το σκόρδο προσθέτει ένταση χωρίς να καλύπτει τη φίνα γεύση του ψαριού.

Οι πατάτες σε όλες τις μορφές, αποτελούν ιδανικό συνοδευτικό σε αυτό το πιάτο.

Και σκέτο, ωστόσο, παραμένει ελαφρύ και μινιμαλιστικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπακαλιάρος με λεμόνι και σκορδοβούτυρο

Υλικά:

600 γρ. φιλέτο μπακαλιάρου

20 γρ. ελαιόλαδο

3 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

3 γρ. πάπρικα

2 γρ. σκόρδο σε σκόνη (ή 6 g φρέσκο σκόρδο)

Για το σκορδοβούτυρο λεμονιού:

40 γρ. βούτυρο

10 γρ. ελαιόλαδο

10 γρ. σκόρδο, ψιλοκομμένο

20 γρ. χυμός λεμονιού

2 γρ. ξύσμα λεμονιού

1 γρ. μπούκοβο ή νιφάδες chili

5 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 γρ. δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C ή ετοιμάζουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Στεγνώνουμε καλά τα φιλέτα μπακαλιάρου και τα αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε πάπρικα και σκόρδο και τα αλείφουμε με το ελαιόλαδο, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Ψήνουμε ή σοτάρουμε τον μπακαλιάρο για λίγα λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρει χρυσαφένια επιφάνεια και να παραμείνει ζουμερός στο εσωτερικό.

Σε μικρό τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο μαζί με το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο και το αφήνουμε να αρωματίσει τη σάλτσα, χωρίς να καεί.

Ενσωματώνουμε τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, το μπούκοβο και τα αρωματικά βότανα, δημιουργώντας ένα αρωματικό, βελούδινο σκορδοβούτυρο.

Σερβίρουμε τον μπακαλιάρο ζεστό και τον περιχύνουμε με τη σάλτσα, ώστε να τον καλύψει απαλά και να ενισχύσει τη φυσική του γεύση.