Γεμιστά μανιτάρια με αρωματικό βούτυρο και παρμεζάνα

Όσο σύνθετο και μπελαλίδικο και αν φαίνεται, τόσο απλά και γρήγορα ετοιμάζεται.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τρώει τα μανιτάρια και να μην τα βρει ιδιαίτερα απολαυστικά, με αυτόν τον τρόπο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μανιτάρια, άσπρα ή καφέ, μεγέθους μπουκιάς, ώστε να μπορεί κάποιος να τα κάνει, μία μπουκιά.

Να θυμάστε πάντα, ότι δεν πλένουμε τα μανιτάρια, αλλά τα τρίβουμε απαλά με μια βρεγμένη πετσέτα, για να φύγουν τυχόν βρωμιές και αφαιρούμε τα κοτσάνια, τραβώντας τα απλώς με το χέρι, χωρίς να κόψουμε.

Για τα πάρτι σας, ετοιμάστε τη γέμιση και καθαρίστε τα μανιτάρια από πριν, αλλά μην τα ψήσετε, μέχρι να είστε έτοιμοι να σερβίρετε.

Μανιτάρια γεμιστά

Υλικά:

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

18 έως 24 μανιτάρια κουμπιά καθαρισμένα χωρισμένα τα κοτσάνια από τα καπέλα, ψιλοκομμένα

2 μικρά ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

2 κ.σ. ψιλοκομμένα καρύδια

1/2 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι

2 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά

2 κ.σ. κονιάκ

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα κοτσάνια μανιταριών και τα κρεμμυδάκια μέχρι να μαλακώσουν, για 4 έως 5 λεπτά.

Προσθέτουμε το σκόρδο και τα καρύδια και αλατίζουμε. Ανακατεύουμε καλά και σοτάρουμε μέχρι να βγάλει το σκόρδο το άρωμα, για περίπου 2 λεπτά ακόμα.

Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τον μαϊντανό, το θυμάρι και την τριμμένη φρυγανιά.

Ρίχνουμε την γέμιση στον πολυκόφτη μαζί με το κονιάκ και τα χτυπάμε αρκετές φορές μέχρι να γίνει σαν πάστα.

Αλείφουμε τα καπάκια των μανιταριών με ελαιόλαδο, τα γεμίζουμε και πασπαλίζουμε κάθε ένα με τριμμένη παρμεζάνα.

Ψήνουμε μέχρι να ροδίσει λίγο το τυρί και να αρχίσει να λιμνάζει λίγο υγρό, στη βάση κάθε μανιταριού, για 15 με 20 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν για 5 λεπτά πριν σερβίρουμε.