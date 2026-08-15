Γιουβέτσι με γαρίδες και μελιτζανοκεφτέδες, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Ο σχεδιασμός ενός εβδομαδιαίου μενού απαιτεί μελέτη και προσοχή.

Τόσο για το περιεχόμενό του, όσο και για να γίνουν οι αγορές, που απαιτούνται, χωρίς σπατάλες.

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Ζητούμενο, πάντα, είναι η ισορροπία ανάμεσα στις διατροφικές ομάδες και τις τεχνικές.

Θέλουμε, δηλαδή, τα φαγητά μας να είναι εύκολα και ταυτόχρονα ενδιαφέροντα.

Ένα από τα εύκολα σπιτικά παγωτά, που έχουμε προτείνει εδώ, θα είναι καλό έχετε στην κατάψυξή σας, για να σας ξυπνήσει, από την μεσημεριανή σιέστα.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Γιουβέτσι με γαρίδες: Κριθαρότο, αν είστε της κυριολεξίας, αφού γίνεται, γρήγορα, στην κατσαρόλα και όχι στον φούρνο.

Ψώνια: γαρίδες (καθαρισμένες), κριθαράκι μέτριο, ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, ούζο, ζωμός, φρέσκος μαϊντανός.

Τρίτη

Μοσχάρι λεμονάτο με πουρέ: Το απόλυτο μαμαδίστικο φαγητό που φτιάχνεις από την προηγούμενη μέρα για ευκολία.

Ψώνια: μοσχάρι (ποντίκι ή σπάλα, κομμένο σε μερίδες), κρεμμύδι, λεμόνια, λευκό ξηρό κρασί, κορν φλάουρ, πατάτες, βούτυρο, γάλα, μοσχοκάρυδο.

Τετάρτη

Ντοματόρυζο με φέτα: Φτωχή, πλην νοστιμότατη κουζίνα, με υλικά της εποχής και γνήσιο Ελληνικό umami.

Ψώνια: ρύζι (τύπου Καρολίνα ή γλασέ), ώριμες ντομάτες (τριμμένες), κρεμμύδι, ζωμός λαχανικών, φέτα, φρέσκος δυόσμος, ζάχαρη.

Πέμπτη

Μελιτζανοκεφτέδες με σάλτσα γιαουρτιού: Όταν κάνεις το σπίτι σου….μεζεδοπωλείο και φτιάχνεις την ημέρα και σε κάποιους με αυτή νοστιμιά.

Ψώνια: Μελιτζάνες, φέτα, κεφαλοτύρι, φρυγανιά τριμμένη, αυγά, φρέσκο μαϊντανό και δυόσμο, γιαούρτι, σκόρδο, λεμόνι, ηλιέλαιο.

Παρασκευή

Κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο: Κλασικό και αγαπημένο, αλλά και εύκολο, αφού γίνεται μόνο του, στον φούρνο.

Ψώνια: Κοτόπουλο ολόκληρο ή κομμένο σε μερίδες, πατάτες, λεμόνια, μουστάρδα, σκόρδο, ρίγανη, ζωμός.

