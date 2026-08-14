Συνταγή για καλαμαράκια κοκκινιστά με κοφτό μακαρονάκι και μάραθο

Το κοκκινιστό καλαμάρι με κοφτό μακαρονάκι, είναι η εναλλακτική του πιάτου με χταπόδι.

Η συνταγή απαιτεί υπομονή στο πρώτο στάδιο, ώστε το καλαμάρι να λιώνει στο στόμα, πριν υποδεχθεί το ζυμαρικό.

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Αν επιλέξετε ούζο αντί για κρασί, θα ενισχύσετε την ένταση του μάραθου, προσφέροντας έναν πιο παραδοσιακό, «νησιώτικο» χαρακτήρα στο πιάτο.

Αν δείτε ότι το ζυμαρικό απορροφά τα υγρά πολύ γρήγορα πριν προλάβει να βράσει, προσθέστε λίγο επιπλέον ζεστό νερό. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μελωμένο, όχι στεγνό.

Μην παραλείψετε να βάλετε ένα μέρος του μάραθου στο τέλος, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην επίγευση.

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Κοκκινιστά καλαμαράκια με κοφτό μακαρονάκι

Υλικά:

1.000 γρ. καλαμάρια (φρέσκα ή κατεψυγμένα, καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες)

300 γρ. κοφτό μακαρονάκι

120 γρ. ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο

150 γρ. κρεμμύδι ξερό (ψιλοκομμένο)

10 γρ. σκόρδο (2 σκελίδες, λιωμένες)

400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη φρέσκια ντομάτα

30 γρ. πελτέ ντομάτας

80 γρ. λευκό ξηρό κρασί ή ούζο

30 γρ. φρέσκο μάραθο (ψιλοκομμένο)

5 γρ. ζάχαρη

800 γρ. ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών

αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε ζεσταίνοντας το ελαιόλαδο σε μια πλατιά κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο και στη συνέχεια προσθέτουμε το σκόρδο και τα καλαμάρια.

Ανακατεύουμε επίμονα για 5-6 λεπτά, μέχρι τα καλαμάρια να βγάλουν τα υγρά τους και να αρχίσουν να παίρνουν ένα ελαφρύ χρώμα.

Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τον τρίβουμε στον πάτο της κατσαρόλας για 1 λεπτό ώστε να βγάλει τα αρώματά του. Σβήνουμε με το κρασί ή το ούζο και αφήνουμε το αλκοόλ να εξατμιστεί πλήρως.

Ρίχνουμε την ντομάτα, τη ζάχαρη, το πιπέρι και το μισό μάραθο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για περίπου 30 λεπτά. Είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε το καλαμάρι, πρέπει να έχει μαλακώσει αρκετά πριν προσθέσουμε το ζυμαρικό.

Μόλις το καλαμάρι είναι έτοιμο, προσθέτουμε το ζεστό νερό (ή τον ζωμό) και δυναμώνουμε τη φωτιά. Μόλις το υγρό αρχίσει να κοχλάζει, ρίχνουμε το αλάτι και το κοφτό μακαρονάκι.

Μαγειρεύουμε σύμφωνα με τον χρόνο της συσκευασίας, ανακατεύοντας τακτικά, καθώς το ζυμαρικό θα κολλάει.

Αποσύρουμε από τη φωτιά όσο το φαγητό έχει ακόμη αρκετά υγρά, καθώς το ζυμαρικό θα συνεχίσει να απορροφά σάλτσα ακόμα και μετά το μαγείρεμα.

Προσθέτουμε τον υπόλοιπο φρέσκο μάραθο, ανακατεύουμε και αφήνουμε το φαγητό να «ξεκουραστεί» σκεπασμένο για 5-10 λεπτά πριν το σερβίρισμα.