Συνταγή για σιμιγδαλένιο χαλβά φούρνου

Με τραγανή, καραμελωμένη επιφάνεια και αφράτη υφή στο εσωτερικό, ο χαλβάς του φούρνου δίνει μια διαφορετική εκδοχή σε ένα από τα πιο γνωστά γλυκά.

Ο κλασικός σιμιγδαλένιος χαλβάς μαγειρεύεται στην κατσαρόλα και σερβίρεται μόλις κρυώσει.

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Η εκδοχή του φούρνου προσθέτει ένα ακόμη στάδιο, που αλλάζει αισθητά το αποτέλεσμα.

Μετά το ψήσιμο αποκτά λεπτή, καραμελωμένη κρούστα, ενώ το εσωτερικό παραμένει μαλακό και ζουμερό.

Το σωστό καβούρδισμα του σιμιγδαλιού εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό βήμα, καθώς καθορίζει τόσο το άρωμα όσο και το τελικό χρώμα του γλυκού.

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Χαλβάς φούρνου

Υλικά (για φόρμα ή ταψί 24 εκ.):

250 γρ. χοντρό σιμιγδάλι

180 γρ. ελαιόλαδο ή 200 γρ. βούτυρο

350 γρ. ζάχαρη

900 ml νερό

1 ξυλάκι κανέλα

φλούδα από 1 ακέρωτο λεμόνι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

80 γρ. αμύγδαλα ή καρύδια, χοντροκομμένα (προαιρετικά)

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

Για το τελείωμα:

κανέλα

άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το νερό με τη ζάχαρη, το ξυλάκι κανέλας και τη φλούδα λεμονιού.

Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά, αφήνουμε να σιγοβράσει για 3-4 λεπτά και προσθέτουμε τη βανίλια.

Αποσύρουμε και αφαιρούμε την κανέλα και τη φλούδα.

Σε δεύτερη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο ή το βούτυρο και προσθέτουμε το σιμιγδάλι. Ανακατεύουμε συνεχώς σε μέτρια φωτιά για 10-12 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει ομοιόμορφο ξανθοκάστανο χρώμα και έντονο άρωμα.

Αν χρησιμοποιήσουμε ξηρούς καρπούς, τους προσθέτουμε στα τελευταία δύο λεπτά.

Ρίχνουμε προσεκτικά το ζεστό σιρόπι στο καβουρδισμένο σιμιγδάλι, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και να σχηματιστεί πυκνό μείγμα.

Μεταφέρουμε τον χαλβά σε ελαφρώς λαδωμένο ταψί ή φόρμα, ισιώνουμε την επιφάνεια και πασπαλίζουμε με την κανέλα.

Ψήνουμε για 35-40 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε τον χαλβά να σταθεί για 20-30 λεπτά πριν τον ξεφορμάρουμε για να κόψουμε.