Συνταγή για ψητή μελιτζάνα με ταχίνι και ρόδι

Η μελιτζάνα είναι από τα λαχανικά που η γεύση τους διαμορφώνεται περισσότερο από την τεχνική παρά από το ίδιο το υλικό.

Ωμή δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ψημένη όμως στη φωτιά ή στον φούρνο αποκτά καπνιστό άρωμα, γλυκύτητα και μια υφή που θυμίζει περισσότερο κρέμα.

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Στις κουζίνες της Ανατολικής Μεσογείου συναντάμε πιάτα όπως mutabal και το baba ganoush, που αποδεικνύουν το ιδεατό ταίριασμα της μελιτζάνας με κάποια υλικά, όπως το ταχίνι και το ρόδι.

Το ταχίνι δίνει σώμα και μια απαλή πικρή νότα από το σουσάμι, το ρόδι προσθέτει οξύτητα και φρεσκάδα, ενώ τα τραγανά ρεβίθια φέρνουν την αντίθεση που χρειάζεται.

Για να φτιάξετε σωστά το πιάτο, πρέπει να στραγγίξετε καλά την ψημένη μελιτζάνα, γιατί η περίσσεια υγρασία κάνει το αποτέλεσμα νερουλό και αραιώνει τα αρώματα.

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Ψητή μελιτζάνα με ταχίνι και ρόδι

Υλικά για 4 άτομα:

Για την ψητή μελιτζάνα:

900 γρ. φλάσκες μελιτζάνες (2–3 μεγάλες)

40 γρ. ελαιόλαδο

20 γρ. χυμός λεμονιού

10 γρ. πετιμέζι ή μέλι

1 σκελίδα σκόρδο (5 γρ.), λιωμένη

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

10 γρ. φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

6 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για την κρέμα ταχινιού:

100 γρ. ταχίνι

60 γρ. κρύο νερό

30 γρ. χυμός λεμονιού

1 μικρή σκελίδα σκόρδο (3 γρ.), λιωμένη

2 γρ. αλάτι

15 γρ. ελαιόλαδο

Για τα τραγανά ρεβίθια:

250 γρ. βρασμένα ρεβίθια, πολύ καλά στραγγισμένα

20 γρ. ελαιόλαδο

3 γρ. καπνιστή πάπρικα

2 γρ. κύμινο

2 γρ. αλάτι

1 γρ. μαύρο πιπέρι

Για το τελείωμα:

100 γρ. σπόροι ροδιού

20 γρ. καβουρδισμένο σουσάμι

λίγα φύλλα δυόσμου

10 γρ. ελαιόλαδο καλής ποιότητας

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με τις μελιτζάνες.

Τις τρυπάμε σε διάφορα σημεία με ένα πιρούνι και τις ψήνουμε ολόκληρες σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C για περίπου 35–45 λεπτά, μέχρι η φλούδα να ζαρώσει και η σάρκα να μαλακώσει πλήρως.

Για πιο έντονο καπνιστό αποτέλεσμα, μπορούμε να τις ψήσουμε απευθείας πάνω σε φλόγα ή σχάρα μέχρι να μαυρίσει η φλούδα τους.

Τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά, αφαιρούμε τη φλούδα και κρατάμε μόνο τη σάρκα. Την αφήνουμε σε σουρωτήρι για 15 λεπτά ώστε να αποβάλει τα περιττά υγρά.

Κόβουμε τη μελιτζάνα με μαχαίρι σε μικρά κομμάτια. Δεν τη λιώνουμε σε πολτό, θέλουμε να κρατά ελαφρά την υφή της.

Ανακατεύουμε με το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το πετιμέζι, το σκόρδο, τα μυρωδικά, το αλάτι και το πιπέρι.

Για την κρέμα ταχινιού, ανακατεύουμε το ταχίνι με τον χυμό λεμονιού και το σκόρδο. Προσθέτουμε σταδιακά το κρύο νερό μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία, κρεμώδης σάλτσα. Ολοκληρώνουμε με το ελαιόλαδο και το αλάτι.

Για τα ρεβίθια, τα στεγνώνουμε πολύ καλά με πετσέτα. Τα ανακατεύουμε με το ελαιόλαδο, την πάπρικα, το κύμινο, το αλάτι και το πιπέρι.

Τα απλώνουμε σε ταψί και τα ψήνουμε στους 200°C για 25–30 λεπτά, ανακατεύοντας μία φορά, μέχρι να γίνουν τραγανά.

Για το σερβίρισμα, απλώνουμε πρώτα την κρέμα ταχινιού στο πιάτο. Τοποθετούμε από πάνω τη μελιτζάνα τεμαχισμένη σαν ταρτάρ, προσθέτουμε τα τραγανά ρεβίθια, τους σπόρους ροδιού και το σουσάμι.

Τελειώνουμε με λίγα φύλλα δυόσμου και λίγο καλό ελαιόλαδο.