Συνταγή για νηστίσιμα βουτήματα με άρωμα μαστίχας

Νησιώτικα βουτήματα, που τα φτιάχνουμε κυρίως στις περιόδους νηστείας με ιδιαίτερα υλικά και πολύ αρωματικά.

Δεν χρησιμοποιούμε βούτυρο, αυγά ή γάλα. Η ζύμη βασίζεται στο ελαιόλαδο στο λευκό κρασί και στο λικέρ μαστίχας.

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H μαγειρική σόδα βοηθά να γίνουν τα βουτήματα πιο ελαφριά και τραγανά μετά το ψήσιμο.

Η ποσότητα του αλευριού δεν είναι απόλυτα προκαθορισμένη. Το ένα κιλό είναι μια καλή αφετηρία, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιήσουμε όλο.

Η τελική ποσότητα εξαρτάται από τα υγρά, έτσι εδώ θέλει «μάτι».

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Βουτήματα με μαστίχα

Υλικά:

Για τα βουτήματα:

220 γρ. απαλό ελαιόλαδο ή φυτικό λάδι με ουδέτερη γεύση

200 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

240 γρ. λευκό ξηρό κρασί

80 γρ. λικέρ μαστίχας

10 γρ. βανίλια ή 2 φακελάκια βανιλίνη

5 γρ. μαγειρική σόδα

850-1.000 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, περίπου

Για τη γέμιση:

20 μισά καρυδιού (πεταλούδα, περίπου 100 γραμμάρια

Για το πασπάλισμα:

100-150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, περίπου

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα και στρώνουμε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, το λευκό κρασί, το λικέρ μαστίχας και τη βανίλια.

Ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να διαλυθεί, όσο γίνεται, η ζάχαρη και να ενωθούν τα υγρά.

Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα σε μια μικρή ποσότητα από το κρασί του μείγματος ή την προσθέτουμε απευθείας στα υγρά. Ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, ανακατεύοντας αρχικά με σύρμα ή ξύλινη κουτάλα και στη συνέχεια με τα χέρια. Δεν ρίχνουμε εξαρχής όλο το αλεύρι.

Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ζύμη μαλακή, αφράτη και εύπλαστη, που πλάθεται χωρίς να διαλύεται και δεν κολλάει έντονα στα χέρια. Μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σταματάμε να προσθέτουμε αλεύρι.

Παίρνουμε περίπου 35-40 γραμμάρια ζύμης για κάθε βούτημα και την πλάθουμε σε μπαλάκι.

Πιέζουμε το μπαλάκι ανάμεσα στις παλάμες μας ώστε να γίνει πλακέ. Τοποθετούμε στο κέντρο ένα μισό καρύδι και κλείνουμε προσεκτικά τη ζύμη γύρω του. Δίνουμε μακρόστενο σχήμα και τοποθετούμε κάθε βούτημα στο ταψί με την ένωση προς τα κάτω.

Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει η ζύμη, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι τα βουτήματα να πάρουν ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα. Δεν περιμένουμε να σκουρύνουν πολύ.

Τα βγάζουμε από τον φούρνο και τα αφήνουμε για λίγα λεπτά, ώστε να πέσει η πολύ υψηλή θερμοκρασία τους. Όσο είναι ακόμη ζεστά, αλλά όχι καυτά, τα πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με ζάχαρη άχνη.

Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα μεταφέρουμε σε δοχείο αποθήκευσης.